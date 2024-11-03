Жінка зробила ДНК-тест після жарту про її зовнішність й дізналася несподівану правду

Китаянка пішла за відповідями до своїх батьків, але ті, як виявились, не могли навіть назвати точну інформацію про дату її народження.

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24-річна китаянка, яку називають Донг, випадково дізналась, що не є біологічною донькою своїх батьків. Одного разу вона почула жарт від колег про те, що не схожа на місцеву, тож зробила генетичну експертизу, аби перевірити. Результат аналізу шокував усіх, пише видання South China Morning Post.

Донг з містечка Сіньсян, що у провінції Хенань, розповіла, що колеги неодноразово коментували її специфічну зовнішність.

"Вони казали: "Ти зовсім не схожа на місцеву. Маєш широкий ніс, великі губи та очі", — згадувала китаянка.

Жінка пішла за відповідями до своїх батьків, але ті, як виявились, не могли навіть назвати точну інформацію про дату її народження.

Генетичний тест показав, що Донг, швидше за все, походить з провінції Гуансі, розташованої на крайньому півдні Китаю. Після того, як про цей випадок написали ЗМІ, інша китаянка з прізвищем Ци заявила, що Донг може бути її давно втраченою донькою, оскільки дуже схожа на неї.

"Дивлюся й відчуваю, що вона моя донька, хоч я й не бачила її після народження. Свого часу, втративши дитину, пережила сильний біль й щодня плакалась чоловікові, бо не могла зрозуміти, куди вона поділася", — розповідає Ци.

Жінка зробила ДНК-тест, щоб дізнатись правду Фото: Pexels

Наразі ця жінка разом зі своїм сином готуються до поїздки в Хенань, щоб зустрітися з Донг. Місцеві волонтери зголосилися допомогти їм зі збором зразків ДНК та провести аналізи.

Користувачі мережі здивувалися такому збігу й підтримали прагнення фігурантки цієї історії дізнатися правду.

"Важливо з'ясувати, що сталося: її вкрали, продали чи незаконно усиновили. Обставини мають велике значення!" — прокоментував один з учасників обговорення.

"Це так драматично. Сподіваюся, що це не кримінальна історія, а вона просто загубилася. Це так важко пережити! Бажаю цій дівчині якнайшвидше знайти свою рідну сім'ю й обіймаю", — зауважив інший.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.