Женщина побила 29-летний рекорд, поймав рыбу особого вида (фото)

Представители данного вида живут в теплых водоемах по всему миру, преимущественно в мутных озерах и реках. Самые большие пойманные экземпляры весили около 2,5 килограмма.

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Американка Тереза Крой из Огайо (США) поймала крупного белого краппи весом 1,77 килограмма, тем самым побив 29-летний рекорд штата. Ранее титул принадлежал Кайлу Року, которому 25 апреля 1995 году посчастливилось найти экземпляр, он был всего на один грамм меньше. Об этом пишет издание CBS News.

Сообщается, что женщина поймала краппи (Pomoxis annularis) еще 2 ноября 2024 года в пруду клуба "Glandorf Rod and Gun Club", что находится в округе Патнам. Однако рекорд официально признали только сейчас, проверив добычу на сертифицированных весах.

Тереза Крой показывает свой улов Фото: Facebook

Отдел дикой природы штата Огайо отмечает, что подобные достижения определяются по весу и удостоверяются комитетом по регистрации рекордов штата Огайо с помощью биологов.

Белый краппи — рыба из семейства центрарховых родом из Северной Америки, она имеет переливчатый оливково-зеленый цвет на спине и серебристо-белый по бокам. Сейчас представители данного вида живут в теплых водоемах по всему миру, преимущественно в мутных озерах и реках. Самые большие пойманные особи весили около 2,5 килограмма.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчину, который выловил рыбу с головой змеи, призвали "убить ее на месте". Представители этого вида вырастают до 3 футов (около 92 см) в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона. Специалисты призывают после вылова немедленно убивать этих рыб: отрезать голову и выпотрошить, положив в герметичный пластиковый пакет.