Жінка побила 29-річний рекорд, спіймавши рибу особливого виду (фото)

Представники даного виду живуть у теплих водоймах по всьому світу, переважно у каламутних озерах та річках. Найбільші спіймані екземпляри важили близько 2,5 кілограма.

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Американка Тереза Крой з Огайо (США) спіймала великого білого краппі завважки 1,77 кілограма, тим самим побивши 29-річний рекорд штату. Раніше титул належав Кайл Року, якому 25 квітня 1995 році пощастило знайти екземпляр, який був всього на один грам менший. Про це пише видання CBS News.

Повідомляється, що жінка спіймала краппі (Pomoxis annularis) ще 2 листопада 2024 року в ставку клуба "Glandorf Rod and Gun Club", що знаходиться в окрузі Патнам. Однак рекорд офіційно визнали тільки зараз, перевіривши здобич на сертифікованих вагах.

Тереза Крой показує свій улов Фото: Facebook

Відділ дикої природи штату Огайо зазначає, що подібні досягнення визначаються за вагою та засвідчуються комітетом з реєстрації рекордів штату Огайо за допомогою біологів.

Білий краппі — риба із сімейства центрархових родом із Північної Америки, вона має переливчастий оливково-зелений колір на спині та сріблясто-білий з боків. Зараз представники даного виду живуть у теплих водоймах по всьому світу, переважно у каламутних озерах та річках. Найбільші спіймані особини важили близько 2,5 кілограма.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.

Крім того, ми розповідали, що чоловіка, який виловив рибу з головою змії, закликали "вбити її на місці". Представники цього виду виростають до 3 футів (близько 92 см) завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона. Фахівці закликають після вилову негайно вбивати цих риб: відрізати голову та випотрошити, поклавши у герметичний пластиковий пакет.