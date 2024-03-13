Довгий шлях: чоловік спіймав велику рибу і побив 32-річний рекорд (фото)

Рекс Ремінгтон, який вже 40 років займається риболовлею, розповів про свій улов, але вирішив зберегти в таємниці деякі подробиці.

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У США 60-річний Рекс Ремінгтон зі штату Індіана спіймав великого малоротого окуня і побив рекорд, який тримався з 1992 року. Про це пише Reporter-Times.

Під час риболовлі на озері Монро в недавню неділю, 10 березня, чоловік витягнув велику рибу, вага якої становила 8,23 фунта (3,7 кг). Попередній рекорд був поставлений в окрузі ЛаГрейндж у 1992 році, він становив трохи більше ніж 7 фунтів (3,3 кг).

60-річний американець розповів, що рибалить на озері Монро все життя.

"Я пам'ятаю, як ходив на озеро ще в дитинстві. Мама і тато багато років ловили тут рибу, а мені зараз 60. Скільки я цілеспрямовано полюю за окунями? Років 30-40", — розповів чоловік.

Чоловік майже 40 років займається риболовлею Фото: The Herald Times

Спіймати рекордного окуня в районі зони відпочинку Хардін Рідж було тільки початком рибної історії Ремінгтона. Зважування на сертифікованих вагах перетворилося на довгу поїздку. У підсумку Ремінгтон дотягнув свій улов до супермаркету Babbs у Спенсері, де зафіксували його вагу та довжину. Усе це було необхідно для подання заявки на офіційний рекорд штату.

Чоловік не розкриває багатьох своїх секретів, включно з особливостями типу приманки, яку він використовував і навіть марку свого човна.

"Я змагальний рибалка. І я б вважав за краще, щоб не згадувалися марка і колір човна. Причина — можливо, знайдуться люди, які захочуть піти за мною!" — сказав американець.

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