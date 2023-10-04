Порівняння і чорна злість. Як перетворити заздрість у соцмережах на мотивацію: всього три кроки

Заздрість у соціальних мережах — це відчуття смутку або жалю, яке ми переживаємо порівнюючи своє життя з тим "ідеальним" на екранах наших комп'ютерів і телефонів. Однак її можна перетворити на корисну для нас мотивацію.

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Ви коли-небудь відчували заздрість, коли бачили чиєсь, здавалося б, ідеальне життя? Ви не одні такі. У сучасному світі ми маємо постійний потік зображень та оновлень від друзів, сім'ї та інфлюенсерів, які хваляться своїми досягненнями, відпустками та щасливими моментами. Це може призвести до того, що експерти називають "заздрістю у соціальних мережах", пише Phys.org.

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Заздрість у соціальних мережах — це відчуття смутку або жалю, яке ми переживаємо порівнюючи своє життя з тим "ідеальним" на екранах наших комп'ютерів і телефонів. Однак її можна перетворити на корисну для нас мотивацію.

Дослідження показали, що багато людей у соціальних мережах ретельно підбирають свій контент, щоб представити найкращу версію себе. Вони публікують найяскравіші моменти свого життя, досягнення та радісні моменти. Це схоже на створення яскравого ролика, залишаючи поза увагою закулісну боротьбу та буденні моменти.

Коли ми постійно порівнюємо себе з цими відполірованими профілями, це може викликати цілу низку емоцій, від позитивних до негативних. З позитивного боку, заздрість іноді може мотивувати нас до самовдосконалення.

Наприклад, студенти, які заздрять своїм академічно успішним одноліткам, можуть старанніше вчитися і покращувати свою успішність. Це те, що психологи називають "корисною заздрістю" (benign envy).

Але не всяка заздрість є такою. Іноді заздрість може призвести до негативних емоцій. Ви можете почуватися пригніченими та ображеними, коли вважаєте, що хтось має краще життя, ніж ви. Це називається "шкідлива заздрість" (malicious envy), і вона не є здоровою.

Тож як ми можемо впоратися із заздрістю в соціальних мережах і перетворити її на щось позитивне? Ось кілька порад від фахівців.

Визнайте свої почуття

Перший крок — визнати, коли ви відчуваєте заздрість. Замість того, щоб заперечувати або придушувати її, прийміть, що це природна реакція. Потім використовуйте це почуття як мотиватор для самовдосконалення. Якщо ви бачите щось, чому заздрите, подумайте, як ви можете працювати над досягненням подібної мети.

Почистьте свої підписки

Зверніть увагу на людей, за якими ви стежите в соціальних мережах. Визначте тих, хто надихає вас і заохочує до позитивних змін — це ваші рольові моделі. Водночас не забувайте про тих, хто викликає шкідливу заздрість.

Щоб захистити своє психічне здоров'я, ви можете їх видалити або вимкнути звук для сповіщень. Подумайте про це, як про те, що ви обираєте напої, які приносять вам задоволення, і уникаєте тих, які призводять до неприємностей.

Практикуйте поміркованість

Як і в інших аспектах життя, поміркованість є ключовим фактором, коли йдеться про соціальні мережі. Хоча шукати натхнення в інтернеті цілком природно, важливо дотримуватися балансу і не дозволяти заздрощам поглинати вас.

Зосередьтеся на тому, щоб використовувати соціальні мережі як інструмент для самовдосконалення, а не як джерело негативних чи злих почуттів.

Йочі Коен-Чараш, дослідник емоцій з Коледжа Баруха в Нью-Йорку, стверджує, що "об'єктом заздрості завжди буде хтось, кого можна порівняти з нами".

А тому пам'ятайте, що коли ви заздрите чиїмось постам у соціальних мережах, вони, найімовірніше, перебувають у ситуації, схожій на вашу, незалежно від того, хочуть вони це показувати чи ні.

Тож наступного разу, коли ви побачите ідеальну фотографію з відпустки чи неймовірне досягнення, сприйміть це з певною часткою скептицизму. Соціальні мережі часто представляють ідеалізовану версію реальності, і всі ми люди, які переживають злети і падіння на своєму шляху.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали вік, коли люди найбільш щасливі.