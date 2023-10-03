Зовсім не дитинство. Учені назвали вік, коли люди найщасливіші

Можна припустити, що ми найбільш задоволені своїм життям, коли молоді та сповнені сили, але дослідники знайшли іншу відповідь.

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У якому віці люди найбільш щасливі? Може здатися, що це досить просте запитання. Здавалося б, ми маємо бути найщасливішими в молодому віці, коли сповнені сил і не обтяжені безліччю обов'язків, проте німецькі вчені з'ясували, що це не зовсім так, пише The Jerusalem Post.

В останні кілька десятиліть учені провели безліч досліджень, щоб зрозуміти, в якому саме віці людина досягає піка свого щастя. Тепер же німецька дослідницька група використала комплексний метааналітичний огляд, щоб раз і назавжди відповісти на це питання.

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Під час дослідження команда з Рурського університету в Бохумі провела поздовжнє дослідження, в якому взяли участь 460 902 людини. За словами першої авторки дослідження, професорки психології Сюзанни Бюкер, вони з колегами зосередилися на змінах трьох центральних компонентах суб'єктивного щастя:

задоволеність життям;

позитивні емоційні стани;

негативні емоційні стани.

Результати дослідження показують, що задоволеність життям знижується у віці від 9 до 16 років, потім значно зростає до 70 років і після знову знижується до 96 років. При цьому позитивні емоційні стани показали загальне зниження у віці від 9 до 94 років, а негативні емоційні стани коливаються у віці від 9 до 22 років, а потім знижуються до 60 років, після вони знову зростають. При цьому команда виявила більш значні середні зміни в позитивних і негативних емоційних станах, ніж у задоволеності життям.

За словами Бюкер, загалом результати показують позитивну тенденцію протягом широко періоду життя, якщо звернути увагу на задоволеність життям і негативні емоційні стани. Невелике зниження задоволеності у віці 9-16 років, на думку дослідників, пояснюються змінами в тілі та соціальному житті під час юнацького періоду.

Результати також свідчать про те, що позитивні почуття, ймовірно, мають тенденцію знижуватися з дитинства до пізнього дорослого віку. У літньому віці всі компоненти суб'єктивного щастя мають тенденцію зменшуватися. Передбачається, що це пов'язано зі зниженням фізичної працездатності, погіршенням здоров'я, зменшенням соціальних контактів, а також смертю однолітків.

Автори дослідження сподіваються, що їхні результати допоможуть враховувати та заохочувати суб'єктивне щастя з його різними компонентами протягом усього життя. Фактично, отримані результати можуть послужити важливим керівництвом для розроблення програм втручання, особливо тих, що спрямовані на підтримання і поліпшення життя в більш пізньому віці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щастя — в грошах, і назвали необхідний для цього дохід.