Від усмішки стане всім світліш. Вчені розповіли про простий спосіб зробити себе щасливішим

Дослідники нарешті дійшли згоди щодо "гіпотези лицьового зворотного зв'язку".

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Десятиліттями вчені сперечалися про користь усмішок — наводилися сотні різних аргументів за і проти, і ось нарешті психологи дійшли якогось консенсусу. Дослідження доводять, що витягнуті куточки губ змушують нас відчути себе трохи щасливішими, пише The Guardian.

"Гіпотеза лицьового зворотного зв'язку" не нова. Ще в 1980-х роках дослідження показало, що люди знаходили комікси Гері Ларсона "Далекий бік" веселішим, коли тримали ручку в зубах, не даючи губам стикатися з нею. Вчені вважали, що утримування ручки у такий спосіб активує м'язи посмішки, що посилає в мозок позитивні сигнали.

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Однак у 2016 році 17 різних лабораторій спробували відтворити експеримент 80-х років та зазнали краху. Через три роки аналіз проведених ранніх досліджень показав, що ефект все-таки був, але суперечки все ще не вщухали.

Зрештою, вчені вирішили поставити крапку в цій історії. Група вчених-дослідників зі Стенфордського університету на чолі з Ніколасом Коулз провели власний експеримент. У дослідженні взяли участь близько 4 тисяч осіб із майже двох десятків країн. Реципієнтів розділили на три групи: перші відтворили досвід із ручкою, другі — імітували міміку усміхнених акторів, а треті зрушували куточки губ до вух і піднімали щоки, використовуючи лише лицьові м'язи.

Після виконання завдання піддослідних попросили оцінити рівень свого щастя, коли вони гримасували, сиділи з нейтральним виразом обличчя та розглядали картинки з кошенятами, цуценятами, феєрверками та квітами.

Вчені дійшли висновку, що метод із ручкою в зубах мало допомагав активізувати емоції. Можливо це пов'язано з тим, що людям доводилося стискати зуби. Водночас два інші підходи показали підвищення рівня щастя, хай і з невеликим ефектом. В середньому ефект був таким самим, як коли люди переглядали щасливі фотографії.

На думку Коулза, емоційний досвід, найімовірніше, ґрунтується на зворотному зв'язку чи відчуттях периферичної системи. Наприклад, прискорене серцебиття може викликати у людей занепокоєння, тоді як похмурі брови, наприклад, викликають гнів, а натягнута посмішка робить нас трохи щасливішими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щастя в грошах і назвали необхідний для цього дохід.