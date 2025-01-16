Тысячи лет назад люди "принесли в жертву" сотни древних камней: мы наконец-то знаем, почему (фото)

Исследователи разгадали загадку того, почему древние люди массово бросали высеченные камни в канаву, а затем закапывали их.

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Тысячи лет назад люди на нынешнем датском острове Борнхольм бросали сотни загадочно высеченных камней в канаву, а затем закапывали их. Назначение этих древних камней, также известных как "солнечные камни", и причины их массового бросания в канавы оставались своего рода загадкой, которую ученые долгое время не могли разгадать. Но теперь все изменилось, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета изучили древний лед, извлеченный из Гренландии, чтобы найти ответ. Около 4 900 лет назад на Земле произошло крупное извержение вулкана — оно было такой силы, что могло закрыть Солнце.

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По словам соавтора исследования, археолога Руне Иверсена, они с коллегами давно знали, что Солнце было фокусом для ранних сельскохозяйственных культур в Северной Европе. Эти сообщества обрабатывали землю и зависели от Солнца в сборе урожая. Если бы в какой-то момент Солнце почти полностью исчезло из-за тумана в стратосфере на длительные периоды времени, для местных сообществ это стало бы настоящей катастрофой. В результате древние люди прибегли к жертвоприношению "солнечных камней" в попытках вернуть столь необходимый солнечный свет.

Два камня Васагорда, на которых вырезаны мотивы полей и растений Фото: Bornholms Museum

Солнечные камни в большом количестве были обнаружены на археологическом объекте на Борнхольме. Археологи считают, что в промежутке между 3 500 и 2 700 годами до нашей эры это место было религиозным комплексом. Точнее, оно считается местом поклонения Солнца, поскольку входы в комплекс совпадают с Солнцем во время солнцестояний.

В ходе раскопок ученые раскопали более 600 целых или фрагментированных "солнечных камней", захороненных в канавах рядом с дамбой, проходящей через это место. Как правило, "солнечные камни" достигали размера ладони, были плоскими, а на некоторых из них были выгравированы линии, расходящиеся от Солнца.

Некоторые узоры, выгравированные на камнях Фото: National Museum of Denmark

По словам Иверсена, такая кропотливая резьба требовала невероятных усилий и огромного количества времени, а потому не могла быть пустой. Археологи предположили, что цель сотворения "солнечных камней", вероятно, была духовной и касалась Солнца, плодородия и роста. Ученые считают, что древние люди складывали их в канавы, образующие часть мощного ограждения вместе с остатками пиршеств в виде костей животных, разбитых глиняных сосудов и кремневых предметов.

Скопление этих камней во времени и пространстве предполагает определенную цель или событие. Иверсен и его коллеги полагают, им удалось определить, что это могло быть за событие — им помог ледяной керн, извлеченный из ледяного щита Гренландии. Ученые изучили образец и обнаружили значительное количество сульфата — признак извержения вулкана, так как выбросы от этого события оседают на ледяном щите, а затем погребаются под следующими ледяными слоями.

Некоторые из различных узоров, которые можно увидеть на камнях Фото: National Museum of Denmark

Годичные слои отложений из Германии, известные как варвы, указывают на два периода слабого солнечного света, один из которых значительно произошел около 2900 г. до н. э. А данные годичных колец сосен остистой на западе США показывают очень тонкие кольца примерно в тот же период времени, что связано с очень холодными, сухими условиями.

Более ранние исследования уже показали, что достаточно крупные извержения могут вызвать широкомасштабные проблемы в течение нескольких лет. Такие периоды характеризуются похолоданием, слабым солнечным светом, неурожаем и последующим голодом. Иверсен с командой полагают, что в попытке справиться с последствиями масштабного извержения вулкана древние люди приносили в жертву солнечные камни. Таким образом они, вероятно, пытались защитить себя от дальнейших изменений климата.

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