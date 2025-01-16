Тысячи лет назад люди "принесли в жертву" сотни древних камней: мы наконец-то знаем, почему (фото)
Исследователи разгадали загадку того, почему древние люди массово бросали высеченные камни в канаву, а затем закапывали их.
Тысячи лет назад люди на нынешнем датском острове Борнхольм бросали сотни загадочно высеченных камней в канаву, а затем закапывали их. Назначение этих древних камней, также известных как "солнечные камни", и причины их массового бросания в канавы оставались своего рода загадкой, которую ученые долгое время не могли разгадать. Но теперь все изменилось, пишет Science Alert.
В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета изучили древний лед, извлеченный из Гренландии, чтобы найти ответ. Около 4 900 лет назад на Земле произошло крупное извержение вулкана — оно было такой силы, что могло закрыть Солнце.
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По словам соавтора исследования, археолога Руне Иверсена, они с коллегами давно знали, что Солнце было фокусом для ранних сельскохозяйственных культур в Северной Европе. Эти сообщества обрабатывали землю и зависели от Солнца в сборе урожая. Если бы в какой-то момент Солнце почти полностью исчезло из-за тумана в стратосфере на длительные периоды времени, для местных сообществ это стало бы настоящей катастрофой. В результате древние люди прибегли к жертвоприношению "солнечных камней" в попытках вернуть столь необходимый солнечный свет.
Солнечные камни в большом количестве были обнаружены на археологическом объекте на Борнхольме. Археологи считают, что в промежутке между 3 500 и 2 700 годами до нашей эры это место было религиозным комплексом. Точнее, оно считается местом поклонения Солнца, поскольку входы в комплекс совпадают с Солнцем во время солнцестояний.
В ходе раскопок ученые раскопали более 600 целых или фрагментированных "солнечных камней", захороненных в канавах рядом с дамбой, проходящей через это место. Как правило, "солнечные камни" достигали размера ладони, были плоскими, а на некоторых из них были выгравированы линии, расходящиеся от Солнца.
По словам Иверсена, такая кропотливая резьба требовала невероятных усилий и огромного количества времени, а потому не могла быть пустой. Археологи предположили, что цель сотворения "солнечных камней", вероятно, была духовной и касалась Солнца, плодородия и роста. Ученые считают, что древние люди складывали их в канавы, образующие часть мощного ограждения вместе с остатками пиршеств в виде костей животных, разбитых глиняных сосудов и кремневых предметов.
Скопление этих камней во времени и пространстве предполагает определенную цель или событие. Иверсен и его коллеги полагают, им удалось определить, что это могло быть за событие — им помог ледяной керн, извлеченный из ледяного щита Гренландии. Ученые изучили образец и обнаружили значительное количество сульфата — признак извержения вулкана, так как выбросы от этого события оседают на ледяном щите, а затем погребаются под следующими ледяными слоями.
Годичные слои отложений из Германии, известные как варвы, указывают на два периода слабого солнечного света, один из которых значительно произошел около 2900 г. до н. э. А данные годичных колец сосен остистой на западе США показывают очень тонкие кольца примерно в тот же период времени, что связано с очень холодными, сухими условиями.
Более ранние исследования уже показали, что достаточно крупные извержения могут вызвать широкомасштабные проблемы в течение нескольких лет. Такие периоды характеризуются похолоданием, слабым солнечным светом, неурожаем и последующим голодом. Иверсен с командой полагают, что в попытке справиться с последствиями масштабного извержения вулкана древние люди приносили в жертву солнечные камни. Таким образом они, вероятно, пытались защитить себя от дальнейших изменений климата.
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