План перемирия от Дональда Трампа предполагает значительные территориальные уступки в пользу России. Предложение похоже на разделение Корейского полуострова в 1953 году, без официального объявления об окончании войны.

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Избранный президент Дональд Трамп давал обещания по скорому завершению полномасштабной войны Украины и России, но ему придется сделать трудный выбор. Украина может потерять пятую часть своей территории, пишут обозреватели газеты The New York Times (NYT) в прогнозе на первые месяцы президентства Трампа.

Обещанная Трампом сделка по Украине за 24 часа невозможна, так как "все выглядит немного сложнее". Трамп сказал, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным "скоро", что является примечательным моментом, особенно потому, что Байден не разговаривал с российским лидером почти три года.

Сделка может выглядеть так, что Россия сохранит под контролем около 20% оккупированных территорий Украины. Это будет частью перемирия, похожего на то, которое остановило, но не закончило Корейскую войну в 1953 году. Самая сложная часть любого соглашения — это соглашение о безопасности.

"Кто может гарантировать, что Путин не воспользуется остановкой боевых действий для перевооружения, набора и обучения новых сил, извлечения уроков из ошибок последних трех лет и повторного вторжения?" — задают вопрос аналитики.

Общие контуры сделки Трампа просматриваются пока крайне размыто. Прекращение огня могут поддержать европейские миротворческие силы, скорее всего, во главе с британскими, немецкими и французскими войсками.

Ключевым моментом, как заявили два высокопоставленных чиновника из администрации президента Джо Байдена, будет то, захочет ли Трамп сохранить центральную роль США в предоставлении разведданных, оружии и разрешении Украине наносить удары по российской территории. Его вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс — ведущий критик поставок американского оружия Киеву.

Россияне захотят гораздо более крупной сделки, в которой США выведут вооружения и войска из Европы. По этому поводу Трамп хранит молчание.

Напомним, по некоторым прогнозам в 2026 году РФ может оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а после этого напасть на страны НАТО.

Украинский нардеп Анатолий Бурмич ранее говорил, что часть военных ВСУ выступали за завершение войны в первой половине 2025 года.