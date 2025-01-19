"Угода" Трампа: Росія може отримати 20% території України, — NYT

План перемир'я від Дональда Трампа передбачає значні територіальні поступки на користь Росії. Пропозиція схожа на поділ Корейського півострова 1953 року, без офіційного оголошення про закінчення війни.

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Обраний президент Дональд Трамп давав обіцянки щодо швидкого завершення повномасштабної війни України та Росії, але йому доведеться зробити важкий вибір. Україна може втратити п'яту частину своєї території, пишуть оглядачі газети The New York Times (NYT) у прогнозі на перші місяці президентства Трампа.

Обіцяна Трампом угода щодо України за 24 години неможлива, оскільки "все виглядає трохи складніше". Трамп сказав, що зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним "скоро", що є примітним моментом, особливо тому, що Байден не розмовляв із російським лідером майже три роки.

Угода може виглядати так, що Росія збереже під контролем близько 20% окупованих територій України. Це буде частиною перемир'я, схожого на те, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну 1953 року. Найскладніша частина будь-якої угоди — це угода про безпеку.

"Хто може гарантувати, що Путін не скористається зупинкою бойових дій для переозброєння, набору і навчання нових сил, вилучення уроків із помилок останніх трьох років і повторного вторгнення?" — ставлять запитання аналітики.

Загальні контури угоди Трампа проглядаються поки що вкрай розмито. Припинення вогню можуть підтримати європейські миротворчі сили, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами.

Ключовим моментом, як заявили два високопоставлені чиновники з адміністрації президента Джо Байдена, буде те, чи захоче Трамп зберегти центральну роль США в наданні розвідданих, зброї та дозволі Україні завдавати ударів по російській території. Його віцепрезидент Джеймс Девід Венс — провідний критик поставок американської зброї Києву.

Росіяни захочуть набагато більшої угоди, в якій США виведуть озброєння і війська з Європи. З цього приводу Трамп зберігає мовчання.

Нагадаємо, за деякими прогнозами у 2026 році РФ може окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а після цього напасти на країни НАТО.

Український нардеп Анатолій Бурмич раніше говорив, що частина військових ЗСУ виступали за завершення війни в першій половині 2025 року.