Росія планує повністю окупувати чотири області України і напасти на НАТО, — ЗМІ

Російська Федерація випускає озброєння понад поточні потреби для ведення війни в Україні, вважає представник Бундесверу Крістіан Фройдінг. На його думку, Москва спершу повністю окупує Донбас і частину півдня, а потім вдарить по Альянсу.

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До 2026 року Москва постарається взяти під свій контроль Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які були частково окуповані Росією в порушення міжнародного права, і після цього може напасти на країни НАТО. Таку думку німецькому виданню Welt висловив керівник Українського ситуаційного центру при Міністерстві оборони Крістіан Фройдінг, пише "Гордон".

За його словами, Кремль накопичує озброєння, виробляючи боєприпаси, ракети і дрони понад потреби для ведення бойових дій в Україні.

У публікації Welt наголошується, що на місяць Росія виготовляє близько 3 тисяч плануючих бомб і тисячі високоточних плануючих бомб з дальністю дії до 100 км. Російські компанії виробляють 1,5 млн FPV-дронів і не менше 6 тис. дронів типу Shahed на рік.

Крістіан Фройдінг підкреслив, що до 2028 року Росія становитиме серйозну військову загрозу для НАТО. І хоча поки що немає жодної впевненості в тому, що Москва справді планує напад, однак, вважає він, умови для цього явно створюються.

Голова комітету з безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Аньєс Штрак-Ціммерманн вважає озброєння Кремля "величезною загрозою" для Європи. За її словами, РФ володіє вражаючою чисельністю військ і різноманітною технікою.

При цьому, зазначила вона, війна в Україні також виявила слабкості РФ, особливо з погляду логістики, застарілого обладнання та значної відсутності бойового духу у військових.

Військовий аналітик, старший науковий співробітник Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге зазначає, що у РФ є бажання застосовувати військову силу, не рахуючись зі своїми втратами, що робить Росію надзвичайно небезпечною. Він вважає, що РФ може напасти на Європу, застосовуючи безпілотники, ракети і крилаті ракети. Можливе також розгортання військ без національних відзнак і раптові атаки на цілі в Польщі, країнах Балтії, регіоні Балтійського моря або на південно-східному фланзі, вважає він.

Депутат Бундестагу, експерт з оборони Родеріх Кізеветтер вважає, що Кремль готує поле бою, і напад на члена НАТО цілком імовірний через рік-три.

Нагадаємо, росіяни спіймали на радар системи ППО С-400 французький літак Atlantique 2, який здійснював моніторингову місію над Балтійським морем.

Також Фокус писав, що в ніч на 17 січня після російської атаки України два дрони РФ впали на території держави НАТО.