Россия планирует полностью оккупировать четыре области Украины и напасть на НАТО, — СМИ

Российская Федерация выпускает вооружение сверх текущих нужд для ведения войны в Украине, считает представитель Бундесвера Кристиан Фройдинг. По его мнению, Москва сперва полностью оккупирует Донбасс и часть юга, а потом ударит по Альянсу.

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К 2026 году Москва постарается взять под свой контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые были частично оккупированы Россией в нарушение международного права, и после этого может напасть на страны НАТО. Такое мнение немецкому изданию Welt высказал руководитель Украинского ситуационного центра при Министерстве обороны Кристиан Фройдинг, пишет "Гордон".

По его словам, Кремль накапливает вооружение, производя боеприпасы, ракеты и дроны сверх нужд для ведения боевых действий в Украине.

В публикации Welt отмечается, что в месяц Россия изготавливает около 3 тысяч планирующих бомб и тысячи высокоточных планирующих бомб с дальностью действия до 100 км. Российские компании производят 1,5 млн FPV-дронов и не менее 6 тыс. дронов типа Shahed в год.

Кристиан Фройдинг подчеркнул, что до 2028 года Россия будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО. И хотя пока нет никакой уверенности в том, что Москва действительно планирует нападение, однако, считает он, условия для этого явно создаются.

Председатель комитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари Аньес Штрак-Циммерманн считает вооружение Кремля "огромной угрозой" для Европы. По ее словам, РФ обладает впечатляющей численностью войск и разнообразной техникой.

При этом, отметила она, война в Украине также выявила слабости РФ, особенно с точки зрения логистики, устаревшего оборудования и значительного отсутствия боевого духа у военных.

Военный аналитик, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге отмечает, что у РФ есть желание применять военную силу, не считаясь со своими потерями, что делает Россию чрезвычайно опасной. Он считает, что РФ может напасть на Европу, применяя беспилотники, ракеты и крылатые ракеты. Возможно также развертывание войск без национальных знаков отличия и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, регионе Балтийского моря или на юго-восточном фланге, считает он.

Депутат Бундестага, эксперт по обороне Родерих Кизеветтер считает что Кремль готовит поле боя, и нападение на члена НАТО вполне вероятно через год–три.

Напомним, россияне поймали в радар системы ПВО С-400 французский самолет Atlantique 2, который осуществлял мониторинговую миссию над Балтийским морем.

Также Фокус писал, что в ночь на 17 января после российской атаки Украины два дрона РФ упали на территории государства НАТО.