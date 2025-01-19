Реальність виявилася страшнішою за прогнози: вчені відзвітували про зростання захворювання на деменцію

Наука вже давно взяла деменцію під постійний контроль і вивчення, намагаючись запобігти її неминучому поширенню світом. Однак нещодавно вчені з'ясували, що їхні попередні прогнози значно применшували проблему.

Related video

Нове дослідження вчених з'ясувало, що ризик розвитку деменції в американців у віці 55 років і старше становить 42%, що більш ніж удвічі перевищує раніше зареєстрований показник. Ця вражаюча цифра підкреслює зростаючий вплив деменції на населення, що старіє, в усьому світі: тільки 2025 року очікують на 500 000 нових випадків захворювання, а до 2060 року їхня кількість подвоїться до 1 мільйона США.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Деменція, що характеризується прогресуючим погіршенням пам'яті, концентрації уваги та здатності ухвалювати рішення, дедалі більше пов'язана зі старінням населення США, де 58 мільйонів людей уже старше 65 років.

Важливо

Освіта рятує мозок: учені з'ясували, що найкраще запобігає розвитку деменції

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine і проведеному вченими з Університету Джона Гопкінса, Нью-Йоркського університету Лангоне та інших інститутів, були проаналізовані десятиліття даних, отриманих під час нейрокогнітивного дослідження ARIC-NCS. Це довгострокове дослідження, розпочате в 1987 році, відстежувало судинне і когнітивне здоров'я майже 16 000 учасників, що робить його одним із найповніших аналізів такого роду.

З 1987 по 2020 рік у 3 252 учасників було діагностовано деменцію. Виявилося, що жінки схильні до більшого ризику (48%) порівняно з чоловіками (35%), в основному через більшу тривалість життя. Основні фактори, що визначають ризик розвитку деменції, включають генетику, стан здоров'я і спосіб життя. Наприклад, носійство варіанта гена APOE4, пов'язаного з пізнім розвитком хвороби Альцгеймера, підвищує ризик на 45-60%.

Хронічні захворювання, як-от високий тиск, діабет та ожиріння, поряд із нездоровим харчуванням, недостатньою активністю та втратою слуху, також роблять істотний внесок у ризик початку розвитку хвороби. Вік залишається найзначнішим фактором ризику: ймовірність розвитку деменції у людей, які досягли 75 років, перевищує 50%. Дослідження підкреслює необхідність раннього втручання, оскільки зниження когнітивних здібностей часто починається в середньому віці.

За словами доктора Йозефа Кореша, старшого наукового співробітника дослідження, ця криза, що зростає, є серйозною проблемою для політиків у галузі охорони здоров'я. Він вказав на профілактичні заходи, такі як більш ефективне лікування хронічних захворювань, доступність слухових апаратів та ініціативи щодо усунення расової нерівності, як на найважливіші кроки зі скорочення випадків деменції.

Наразі лише одна третина американців із втратою слуху користується слуховими апаратами, і цей показник може бути поліпшений завдяки державній підтримці доступних варіантів. З огляду на те, що США є країною з досить високим рівнем життя, глобальний прогноз на подібні фактори може бути куди гіршим.

Щоб впоратися з епідемією деменції, системи охорони здоров'я повинні бути готові задовольнити зростаючий попит на ресурси і підтримку, заявили автори. Громадські заходи, такі як пропаганда здорового способу життя, контроль над судинними факторами ризику і поліпшення психічного здоров'я, можуть уповільнити зниження когнітивних здібностей і знизити загальну частку хворих.

Однак дослідження також підкреслює важливість справедливої політики в галузі охорони здоров'я, що враховує унікальні потреби різних груп населення, особливо спільнот, які непропорційно схильні до деменції. У зв'язку зі зростанням поширеності хвороби це дослідження слугує найважливішим закликом до швидкої дії.

Політики, медичні працівники та суспільство загалом мають приділяти пріоритетну увагу профілактиці, ранньому втручанню та цільовій підтримці вразливих груп населення для боротьби з цією проблемою громадської охорони здоров'я, що зростає, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.