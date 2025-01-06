Причина неожиданная: посетители паба годами не могут заказать место в любимом заведении

Некоторые посетители даже заводят будильники, чтобы иметь возможность забронировать место в любимом пабе.

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В один из пабов в Великобритании невозможно попасть в течение 2025 года. Все потому, что все места на год были забронированы в течение 13 минут, пишет Mirror.

Журналисты рассказывают, что заведение Bank Tavern на Джон-стрит в Бристоле известно своим жареным мясом. Прием заявок на бронирование в паб начался через пару дней после начала нового года. Уже через 13 минут все места на год были раскуплены.

Буквально через несколько минут после того, как была открыта книга бронирования, сайт паба начал тормозить и сложно справлялся из-за большого количества людей. Тем не менее, команда заведения выразила благодарность своим посетителям и сообщила, что в случае отмены брони место появляется на сайте, поэтому стоит его проверять.

Поклонники легендарных жареных блюд заведения в комментариях делились радостью от бронирования места или же выражали разочарование в случае, если не могли этого сделать.

"Это безумие... надеюсь, я получу жаркое в 2026 году", — выразил надежду один сторонник паба.

Другой комментатор рассказал, что второй год пытаются забронировать ужин с жареным мясом, однако ничего не получается. Вся причина в больших проблемах с бронированием. Один из сторонников заведения также отметил, что "проспал будильник", который заводил, чтобы иметь возможность зарезервировать стол.

Напомним, что в Великобритании сеть пабов открыла учебные центры в двух тюрьмах. Таким образом хотят заставить заключенных пить пиво и готовить жаркое вместо того, чтобы совершать преступления.

Добавим, что в самолете, некогда принадлежавшем знаменитому колумбийскому наркобарону, сейчас работает популярный и дорогой отель. Комнаты в нем практически полностью забронированы в течение всего года.