В Британии можно арендовать личный самолет Пабло Эскобара: подробности и цены

В самолете, некогда принадлежавшем знаменитому колумбийскому наркобарону, сейчас работает популярный и дорогой отель. Комнаты в нем практически полностью забронированы в течение всего года.

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Самолет Boeing 727, когда-то принадлежавший Пабло Эскобару, превратился в самый крутой в мире отель, находящийся на промышленной территории в Бристоле. Стоимость аренды может достигать 44,7 тысячи гривен, пишет New York Post.

Самолет был построен в 1968 году для Japan Airlines и переоборудован под частные нужды в 1981 году. Аппарат продолжал летать до 2012 года, когда он совершил свой последний рейс на аэродром Филтон.

41-летний бизнесмен Джонни Палмер выкупил самолет, несколько лет проводил его внутреннюю реставрацию и отделку, и получил согласие городского совета Бристоля на реализацию проекта по краткосрочной сдаче недвижимости туристам.

По его словам, предыдущими владельцами самолета, если верить слухам, были арабский принц и представители мафии, не исключая даже самого Пабло Эскобара.

В распоряжении гостей три спальни, гостиная, мини-кухня с холодильником и кофемашиной, три ванных комнаты с биде и гидромассажной ванной, три туалета, а также оригинальная, полностью оборудованная кабина и функционирующий трап.

Самые дешевые ночи в самолете стоят 250 фунтов стерлингов, то есть около 310 долларов. В пиковые моменты, которые приходятся на август, за ночь в самолете придется заплатить уже 850 фунтов стерлингов, то есть около 1055 долларов. И места в отеле-самолете практически полностью забронированы в течение всего года.

Напомним, автор YouTuber-канала Майк Кори провел три дня в негостеприимной местности на полуострове Юкатан, полной диких животных. Пробрался через джунгли, болота и мангровые заросли, он нашел потерпевший крушение самолет Пабло Эскобара.

Также Фокус писал, что на стенах особняка наркобарона Пабло Эскобара в Колумбии до сих пор видны следы пуль. На 20 акрах земли располагалось роскошное поместье La Manuela стоимостью 8 миллионов фунтов стерлингов с бассейном, гостевым дом, причалом для гидросамолетов, теннисными кортами и футбольным полем.