У Британії можна орендувати особистий літак Пабло Ескобара: подробиці та ціни

У літаку, що колись належав знаменитому колумбійському наркобарону, зараз працює популярний і дорогий готель. Кімнати в ньому практично повністю заброньовані протягом усього року.

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Літак Boeing 727, який колись належав Пабло Ескобару, перетворився на найкрутіший у світі готель, розташований на промисловій території в Брістолі. Вартість оренди може сягати 44,7 тисячі гривень, пише New York Post.

Літак був побудований 1968 року для Japan Airlines і переобладнаний під приватні потреби 1981 року. Апарат продовжував літати до 2012 року, коли він здійснив свій останній рейс на аеродром Філтон.

41-річний бізнесмен Джонні Палмер викупив літак, кілька років проводив його внутрішню реставрацію та оздоблення, і отримав згоду міської ради Брістоля на реалізацію проекту з короткострокової здачі нерухомості туристам.

За його словами, попередніми власниками літака, якщо вірити чуткам, були арабський принц і представники мафії, не виключаючи навіть самого Пабло Ескобара.

У розпорядженні гостей три спальні, вітальня, міні-кухня з холодильником і кавоваркою, три ванні кімнати з біде і гідромасажною ванною, три туалети, а також оригінальна, повністю обладнана кабіна пілота і функціонуючий трап.

Найдешевші ночі в літаку коштують 250 фунтів стерлінгів, тобто близько 310 доларів. У пікові моменти, які припадають на серпень, за ніч у літаку доведеться заплатити вже 850 фунтів стерлінгів, тобто близько 1055 доларів. І місця в готелі-літаку практично повністю заброньовані протягом усього року.

Нагадаємо, автор YouTuber-каналу Майк Корі провів три дні в негостинній місцевості на півострові Юкатан, повній диких тварин. Пробравшись через джунглі, болота і мангрові зарості, він знайшов літак Пабло Ескобара, що зазнав аварії.

Також Фокус писав, що на стінах особняка наркобарона Пабло Ескобара в Колумбії досі видно сліди куль. На 20 акрах землі розташовувався розкішний маєток La Manuela вартістю 8 мільйонів фунтів стерлінгів, з басейном, гостьовим будинком, причалом для гідролітаків, тенісними кортами та футбольним полем.