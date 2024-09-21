Ютубер знайшов покинутий "нарколітак" Пабло Ескобара і висловив моторошну теорію (відео)

За словами Майка Корі, вантаж, що був на літаку, який впав, таємничим чином зник. Ніхто не знає, куди подівся весь "сніг", але його зараз немає.

Related video

Автор YouTuber-каналу Майк Корі, який став табором біля покинутого "нарколітака" Пабло Ескобара на півострові Юкатан, виклав своє припущення щодо того, що могло статися з людьми, які перебували на борту. Про це повідомляють на каналі Fearless & Far.

Відео ролик про "нарколітак", який нібито належав Пабло Ескобару

Майк Корі провів три дні в негостинній місцевості, повній диких тварин, і знайшов знаменитий літак, який зазнав аварії десятиліття тому, але все ж таки був знайдений 13 років тому.

Американець пробрався через мексиканські джунглі, болота і мангрові зарості.

Автор YouTuber-каналу Майк Корі,

Для цього він заручився підтримкою місцевого гіда Хосе — одного з небагатьох, які знають, як дістатися до літака.

Літак упав на півострові Юкатан недалеко від міста Селестун, і, як вважалося, перевозив свого часу величезну кількість наркотиків.

У 1966 році Пабло Ескобару було 17 років, тому малоймовірно, що літак дійсно належав йому. Влада також не знає, що сталося з вантажем покинутого літака.

Цей похід автор назвав "найважчим, який коли-небудь здійснював" і "найбожевільнішою пригодою в житті".

Літак, що з'явився серед заростей, був без сидінь і весь зрешечений кульовими отворами. Біля задніх дверей у траві валялися іржаві бочки з-під кокаїну.

За словами автора ролика, він не може уявити, щоб хтось вижив у цій катастрофі.

"Я не можу уявити, щоб якась людина коли-небудь могла б сюди пробратися. Особливо той, хто не звик до цього середовища", — пояснив він.

Літак Пабло Ескобара

Погано екіпіровані, без засобів від комарів, без мачете, без путівника пасажири б загинули, припустив він, додавши, що, можливо, люди намагалися пройти через ліс і не вижили.

Він також висловив припущення, що екіпаж літака, можливо, врятували на вертольоті.

"За допомогою картелю. Зараз на ньому немає вантажу. Вантаж таємничим чином зник. Ніхто не знає, куди подівся весь "сніг", але його більше немає", — розповів про побачене автор ролика.

Нагадаємо, що хлопець натрапив на рибу-"психопата", яка переслідуватиме його в кошмарах.

Також повідомлялося, що підлітка змусили роздягатися в аеропорту, щоб довести статеву приналежність.