Ютубер нашел заброшенный "наркосамолет" Пабло Эскобара и высказал жуткую теорию (видео)

По словам Майка Кори, груз, находившийся на упавшем самолете, таинственным образом исчез. Никто не знает, куда делся весь "снег", но его сейчас нет.

Related video

Автор YouTuber-канала Майк Кори, который разбил лагерь у заброшенного "наркосамолета" Пабло Эскобара на полуострове Юкатан и изложил свое предположение о том, что могло произойти с людьми, находившимися на борту. Об этом сообщается на канале Fearless & Far.

Видео ролик о "наркосамолете", который якобы принадлежал Пабло Эскобару

Майк Кори провел три дня в негостеприимной местности, полной диких животных и нашел знаменитый самолет, который потерпел крушение десятилетия тому, но все же был найден 13 лет назад.

Американец пробрался через мексиканские джунгли, болота и мангровые заросли.

Автор YouTuber-канала Майк Кори,

Для этого он заручился поддержкой местного гида Хосе — одного из немногих, которые знают, как добраться до самолета.

Самолет упал на полуострове Юкатан недалеко от города Селестун, и, как считалось, перевозил в свое время огромное множество наркотиков.

В 1966 году Пабло Эскобару было 17 лет, поэтому маловероятно, что самолет действительно принадлежал ему. Власти также не знают, что случилось с грузом брошенного самолета.

Этот поход автор назвал "самым трудным, который когда-либо совершал" и "самым безумным приключением в жизни".

Обнаружившийся среди зарослей самолет был без сидений и весь изрешеченный пулевыми отверстиями. Возле задней двери в траве валялись ржавые бочки из-под кокаина.

По словам автора ролика, он не может представить, чтобы кто-то выжил в этой катастрофе.

"Я не могу представить, чтобы какой-то человек когда-либо мог бы сюда пробраться. Особенно тот, кто не привык к этой среде", — объяснил он.

Самолет Пабло Эскобар

Плохо экипированные, без средств от комаров, без мачете, без путеводителя пассажиры бы погибли, допустил он, добавив, что, возможно, люди пытались пройти через лес и не выжили.

Он также высказал предположение, что экипаж самолета, возможно, спасли на вертолете.

"С помощью картеля. Сейчас на нем нет груза. Груз таинственным образом исчез. Никто не знает, куда делся весь "снег", но его больше нет", — рассказал об увиденном автор ролика.

Напомним, что парень наткнулся на рыбу-"психопата", которая будет преследовать его в кошмарах.

Также сообщалось, что подростка заставили раздеваться в аэропорту, чтобы доказать половую принадлежность.