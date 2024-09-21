Подростка заставляли раздеваться в аэропорту, чтобы доказать, что она девочка, — СМИ (фото)

15-летней Кейтлин Дисли из Британии пришлось испытать унизительную процедуру по пути на семейный отдых. Сотрудники безопасности аэропорта в Египте хотели удостовериться в ее гендерной принадлежности.

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Британская девушка-подросток рассказала о мучительном испытании, когда ее заставили раздеться перед сотрудниками аэропорта в Египте для проверки пола после того, как они усомнились в ее гендерной принадлежности. Об этом пишет издание Mirror.

После прибытия 15-летней Кейтлин в аэропорт Хургады сотрудники службы безопасности подвергли ее унизительной процедуре. Ей было приказано обнажиться, чтобы подтвердить, что у нее нет мужских гениталий. Кроме того ее семье запретили покидать терминал, пока медсестра не завершит инвазивное обследование.

После того, как проверка подтвердила, что ее пол соответствует указанному в паспорте, им разрешили уехать, но у Кейтлин осталось глубокое беспокойство. Девушка заметила, что единственным отличием от ее фотографии в паспорте была ее более короткая прическа.

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Сначала сотрудники службы безопасности сами хотели проверить девушку, однако ее семья настояла, чтобы они нашли медсестру. Та попросила Кейтлин поднять ее спортивный бюстгальтер, а затем она дала понять, что службе безопасности аэропорта нужно "посмотреть туда". После категорического отказа, было решено пойти на компромисс, и девушке пришлось натянуть шорты потуже, чтобы показать, что у нее нет мужских гениталий.

Затем семье разрешили уйти.

Отец девушки отметил, что это ужасное испытание глубоко повлияло на нее. Она весь отдых была обеспокоена тем, что подобная процедура повторится снова, уже по пути домой.

После того как данный инцидент стал достоянием общественности, представитель Министерства иностранных дел Великобритании отметил, что ведомство не комментирует отдельные случаи, связанные с детьми. В то же время сотрудники посольств и консульств готовы оказывать поддержку гражданам за рубежом круглосуточно и без выходных в различных обстоятельствах.

Напомним, летом 2023 года акула съела гражданина России в Хургаде. Владимир Попов переехал в курортный город из Архангельска всего за несколько месяцев до гибели.

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