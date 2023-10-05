"Одно лето в аду": турист вернулся из Египта с гастритом и внутренним кровотечением (фото)

Вначале на территории пятизвездочного отеля Jaz Makadi Aquaviva Hotel в Хургаде Энтони Бейкер вывихнул плечо на водном аттракционе. Затем заболел гастритом — и доктора влили чересчур много крови, что позже привело к образованию тромба.

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Родственники британского туриста рады, что он живым приехал из отпуска в Египте. Вначале на территории пятизвездочного отеля Jaz Makadi Aquaviva Hotel в Хургаде Энтони Бейкер вывихнул плечо на водном аттракционе, с которого съезжал вместе с племянником. Об этом сообщает The Daily Mail.

Родственники утверждают, что за туристами никто не присматривал, а 56-летний мужчина травмировался, когда его лодка сильно подпрыгнула на неровном спуске.

Отпуск в Хургаде

Сестра пострадавшего рассказал, что ей пришлось нырять в воду и спасать брата, потому что охраны поблизости не оказалось.

"Ожидалось, что это будет возможность сделать перерыв, отдохнуть и расслабиться. Не могла представить, что все выйдет так, как вышло. Но это оказался отпуск в аду", — рассказала сестра пострадавшего. По ее словам, она рада, что брат в конечном итоге выжил.

Она также упомянула о том, что бассейн был практически без охраны, и пришлось ждать несколько минут, пока кто-то выйдет помочь.

Отпуск в Хургаде

Ко всем прочим злоключениям, у Энтони и его 14-летнего племянника диагностировали острый гастрит. Были желудочные спазмы и диарея — понадобилась капельница. Около недели мужчина находился в гостиничном номере, почти не вставая с постели.

Отпуск в Хургаде

Недомогания туристы из Великобритании почувствовали спустя несколько часов после обеда в гостинице Jaz Makadi Saraya Hotel.

"С тех пор об отдыхе уже никто не думал. Мысли были только о том, чтобы выздороветь и поскорее подняться на борт самолета. Все еще не пойму, как Энтони смог лететь обратно, несмотря на боли", — объяснила сестра Шэрон.

Отпуск в Хургаде

Сразу же по прилете в город Дорчестер (английское графство Дорсет) мужчину госпитализировали. Медики обнаружили признаки воспаления желудка и внутреннее кровотечение — понадобилось переливание крови и антибиотики.

"Корбину удалось поправиться. Но Энтони, судя по всему, стало еще хуже, он слег дома. Лежал на полу серый от боли. Доктора влили ему чересчур много крови, что позже привело к образованию тромба", — пояснила женщина, которая утверждает, что в Египте мужчине выписали неподходящие лекарство, что позже привело к гастриту.

В итоге туристу пришлось провести около месяца на больничной койке.

Сейчас семья подает иск против туристической компании TUI, требуя компенсации за вывих плеча и прочие заболевания. На отдыхе в Египте они находились с 17 апреля по 2 мая.

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