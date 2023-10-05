"Одне літо в пеклі": турист повернувся з Єгипту з гастритом і внутрішньою кровотечею (фото)

Спочатку на території п'ятизіркового готелю Jaz Makadi Aquaviva Hotel в Хургаді Ентоні Бейкер вивихнув плече на водному атракціоні. Потім захворів на гастрит — і лікарі влили надто багато крові, що пізніше призвело до утворення тромбу.

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Родичі британського туриста раді, що він живим приїхав з відпустки в Єгипті. Спочатку на території п'ятизіркового готелю Jaz Makadi Aquaviva Hotel у Хургаді Ентоні Бейкер вивихнув плече на водному атракціоні, з якого з'їжджав разом із племінником. Про це повідомляє The Daily Mail.

Родичі стверджують, що за туристами ніхто не наглядав, а 56-річний чоловік травмувався, коли його човен сильно підстрибнув на нерівному спуску.

Відпустка в Хургаді

Сестра потерпілого розповіла, що їй довелося пірнати у воду і рятувати брата, тому що охорони поблизу не виявилося.

"Очікувалося, що це буде можливість зробити перерву, відпочити та розслабитися. Не могла уявити, що все вийде так, як вийшло. Але це виявилася відпустка в пеклі", — розповіла сестра потерпілого. За її словами, вона рада, що брат зрештою вижив.

Вона також згадала про те, що басейн був практично без охорони, і довелося чекати кілька хвилин, поки хтось вийде допомогти.

Відпустка в Хургаді

До всіх інших пригод, в Ентоні та його 14-річного племінника діагностували гострий гастрит. Були шлункові спазми та діарея — знадобилася крапельниця. Близько тижня чоловік перебував у готельному номері, майже не встаючи з ліжка.

Відпустка в Хургаді

Нездужання туристи з Великої Британії відчули через кілька годин після обіду в готелі Jaz Makadi Saraya Hotel.

"Відтоді про відпочинок уже ніхто не думав. Думки були тільки про те, щоб одужати та скоріше піднятися на борт літака. Усе ще не зрозумію, як Ентоні зміг летіти назад, попри біль", — пояснила сестра Шерон.

Відпустка в Хургаді

Одразу ж після прильоту в місто Дорчестер (англійське графство Дорсет) чоловіка госпіталізували. Медики виявили ознаки запалення шлунка та внутрішню кровотечу — знадобилося переливання крові та антибіотики.

"Корбіну вдалося одужати. Але Ентоні, судячи з усього, стало ще гірше, він зліг удома. Лежав на підлозі сірий від болю. Лікарі влили йому надто багато крові, що пізніше призвело до утворення тромбу", — пояснила жінка, яка стверджує, що в Єгипті чоловікові виписали невідповідні ліки, що пізніше призвело до гастриту.

У підсумку туристу довелося провести близько місяця на лікарняному ліжку.

Зараз сім'я подає позов проти туристичної компанії TUI, вимагаючи компенсації за вивих плеча та інші захворювання. На відпочинку в Єгипті вони перебували з 17 квітня до 2 травня.

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