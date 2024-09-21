Підлітка змушували роздягатися в аеропорту, щоб довести, що вона дівчинка, — ЗМІ (фото)

15-річній Кейтлін Діслі з Британії довелося спробувати принизливу процедуру дорогою на сімейний відпочинок. Співробітники безпеки аеропорту в Єгипті хотіли упевнитися в її гендерній приналежності.

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Британська дівчина-підліток розповіла про болісне випробування, коли її змусили роздягнутися перед співробітниками аеропорту в Єгипті для перевірки статі після того, як вони засумнівалися в її гендерній приналежності. Про це пише видання Mirror.

Після прибуття 15-річної Кейтлін в аеропорт Хургади співробітники служби безпеки піддали її принизливій процедурі. Їй було наказано оголитися, щоб підтвердити, що у неї немає чоловічих геніталій. Крім того, її родині заборонили залишати термінал, поки медсестра не завершить інвазивне обстеження.

Після того, як перевірка підтвердила, що її стать відповідає зазначеній у паспорті, їм дозволили виїхати, але в Кейтлін залишилося глибоке занепокоєння. Дівчина помітила, що єдиною відмінністю від її фотографії в паспорті була її коротша зачіска.

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Спочатку співробітники служби безпеки самі хотіли перевірити дівчину, проте її сім'я наполягла, щоб вони знайшли медсестру. Та попросила Кейтлін підняти її спортивний бюстгальтер, а потім вона дала зрозуміти, що службі безпеки аеропорту потрібно "подивитися туди". Після категоричної відмови, було вирішено піти на компроміс, і дівчині довелося натягнути шорти тугіше, щоб показати, що у неї немає чоловічих геніталій.

Потім родині дозволили піти.

Батько дівчини зазначив, що це жахливе випробування глибоко вплинуло на неї. Вона весь відпочинок була стурбована тим, що подібна процедура повториться знову, вже дорогою додому.

Після того як цей інцидент став надбанням громадськості, представник Міністерства закордонних справ Великої Британії наголосив, що відомство не коментує окремі випадки, пов'язані з дітьми. Водночас співробітники посольств і консульств готові надавати підтримку громадянам за кордоном цілодобово і без вихідних у різних обставинах.

Нагадаємо, влітку 2023 року акула з'їла громадянина Росії в Хургаді. Володимир Попов переїхав у курортне місто з Архангельська всього за кілька місяців до загибелі.

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