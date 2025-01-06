Причина неочікувана: відвідувачі пабу роками не можуть замовити місце в улюбленому закладі

Деякі відвідувачі навіть заводять будильники, аби мати можливість забронювати місце в улюбленому пабі.

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В один із пабів у Великій Британії неможливо потрапити протягом 2025 року. Все тому, що всі місця на рік були заброньовані протягом 13 хвилин, пише Mirror.

Журналісти розповідають, що заклад Bank Tavern на Джон-стріт у Брістолі відомий своїм смаженим м'ясом. Прийом заявок на бронювання в паб почався через пару днів після початку нового року. Вже через 13 хвилин усі місця на рік були розкуплені.

Буквально через кілька хвилин після того, як було відкрито книгу бронювання, сайт пабу почав гальмувати й складно справлявся через велику кількість людей. З усім тим, команда закладу висловила подяку своїм відвідувачам та повідомила, що в разі скасування броні місце з'являється на сайті, тому варто його перевіряти.

Шанувальники легендарних смажених страв закладу в коментарях ділились радістю від бронювання місця або ж висловлювали розчарування в разі, якщо не могли цього зробити.

"Це божевілля… сподіваюся, я отримаю печеню у 2026 році", — висловив сподівання один прихильників пабу.

Інший коментатор розповів, що другий рік намагаються забронювати вечерю зі смаженим м'ясом, однак нічого не виходить. Вся причина у великих проблемах з бронюванням. Один із прихильників закладу також зазначив, що "проспав будильник", який заводив, аби мати можливість зарезервувати стіл.

Нагадаємо, що у Великій Британії мережа пабів відкрила навчальні центри у двох в'язницях. Таким чином хочуть змусити ув'язнених пити пиво і готувати печеню замість того, щоб скоювати злочини.

Додамо, що у літаку, що колись належав знаменитому колумбійському наркобарону, зараз працює популярний і дорогий готель. Кімнати в ньому практично повністю заброньовані протягом усього року.