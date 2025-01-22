Надежды не оправдались: ученые развенчали популярный миф о газированной воде

Газированная вода в последние годы набирает популярность как альтернатива сладкой газировке, содержащей много вредных веществ. Однако ученые проверили одно из ее мнимых преимуществ и выяснили, что ожидания и реальность кардинально отличаются.

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По данным недавнего анализа ученых употребление газированной воды может давать скромные метаболические преимущества, например, улучшать поглощение глюкозы в крови и метаболизм, но эти эффекты слишком малы, чтобы считать их самостоятельным решением для снижения веса. Хотя газировка, содержащаяся в шипучей воде, может временно подавить чувство голода и немного увеличить скорость пищеварения, остается неясным, как эти эффекты способствуют эффективному управлению весом, а долгосрочные последствия пока вовсе неизвестны, пишет News Medical.

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В анализе, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, учеными рассматривалась потенциальная связь между газированной водой и метаболизмом глюкозы и проводилось сравнение с процессом гемодиализа — медицинской процедуры, которая фильтрует кровь при отказе почек.

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Во время гемодиализа кровь становится щелочной из-за выработки углекислого газа (CO2), который превращается в бикарбонат (HCO3) в эритроцитах. Этот процесс ощелачивания активирует ферменты, которые улучшают усвоение и использование глюкозы. Авторы предполагают, что аналогичный механизм происходит, когда CO2 из газированной воды всасывается через слизистую оболочку желудка, потенциально способствуя поглощению глюкозы в крови.

Однако метаболическое воздействие этого процесса минимально, как выяснили исследователи. Клинические наблюдения во время гемодиализа показали, что за четырехчасовой сеанс расходовалось всего около 9,5 граммов глюкозы — слишком мало, чтобы рассчитывать на снижение веса. Авторы подчеркивают, что сбалансированная диета и регулярные физические упражнения остаются наиболее эффективными и устойчивыми подходами к управлению весом.

Кроме того, потенциальные побочные эффекты газированной воды на желудочно-кишечный тракт, такие как вздутие живота, газообразование и обострение таких заболеваний пищеварительной системы, как синдром раздраженного кишечника или кислотный рефлюкс, напоминают о необходимости умеренности при ее употреблении. Профессор Сумантра Рей, исполнительный директор Глобального института пищевых продуктов, питания и здоровья NNEdPro, прокомментировал анализ, подчеркнув, что хотя он основан на данных, связывающих газированную воду с метаболизмом глюкозы, полученные результаты не являются достаточно надежными для обоснования каких-либо профилактических или лечебных рекомендаций.

Он добавил, что потенциальная польза должна быть сбалансирована с рисками, особенно для газированных напитков, содержащих такие добавки, как натрий или глюкоза. Важно отметить, что, хотя газированная вода стала популярной альтернативой напиткам с низким содержанием калорий, ее влияние на контроль веса пока теоретическое и требует дальнейшего изучения.

По данным исследования Statista, проведенного в 2021 году, более 25% взрослых жителей США заявили, что ежедневно пьют газированную воду, что объясняется ее предполагаемой пользой для здоровья и универсальностью в качестве замены газировки с высоким содержанием сахара. Несмотря на популярность, эксперты предупреждают, что ее использование в качестве средства для снижения веса до сих пор не подкреплено убедительными научными данными.

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