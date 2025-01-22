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Технологии и наука

Подошли ближе к лечению болезни Альцгеймера: ученые открыли уникальный механизм нейронов

идея, разум, рука
Фото: Pixabay | Без этого механизма мозгу было бы гораздо сложнее учиться новому или сохранять воспоминания

Наш мозг является невероятно сложной конструкцией, большую часть которой ученые еще не изучили. Однако их недавнее открытие не только помогло им понять, как мы обучаемся и запоминаем что-то, но и дало подсказки для победы над серьезными болезнями.

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Недавнее исследование ученых обнаружило критический путь, по которому нейроны передают информацию от своих конечностей, таких как дендриты, к их ядру, что позволяет активировать гены, жизненно важные для обучения и памяти. Это открытие проливает свет на молекулярные процессы, которые связывают синаптическую активность с долгосрочными изменениями в мозге, что дает значительное представление о формировании памяти и когнитивных функций, а также подсказки к лечению когнитивных осложнений, пишет University of Colorado Anschutz Medical Campus.

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Исследование, проведенное под руководством Марка Делл'Аква, профессора фармакологии из Медицинского кампуса Университета Колорадо Аншутц и опубликованное в журнале Journal of Neuroscience, изучало механизмы, которые позволяют нейронам координировать локальную синаптическую активность с экспрессией генов в ядре нейронов.

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"Эта работа — в основном важнейшая научная находка фундаментального процесса работы нервных клеток, — говорит Делл'Аква, — понимание этой релейной системы не только расширяет наши знания о работе мозга, но и может лучше обосновать терапевтические методы лечения когнитивных расстройств".

Полученные результаты ученых выделили роль белка, связывающего элемент cAMP-ответа (CREB), транскрипционного фактора, который регулирует гены, критически важные для синаптических изменений. Связывающий белок cAMP-реактивного элемента (CREB) — это своего рода "переключатель" внутри клеток нашего мозга, который контролирует активацию определенных генов.

Когда нейроны в вашем мозге активны, например, когда мы учимся чему-то новому или вспоминаем что-то, на CREB поступают сигналы. Получив эти сигналы, CREB "включает" необходимые гены, чтобы произвести изменения в клетках мозга, усиливая их способность общаться друг с другом. Это очень важно для долгосрочной памяти и обучения.

Для простоты понимания можно представить CREB как способ клетки мозга включить свет в комнате, полной инструментов, необходимых для создания более прочных связей между нейронами. Без этого процесса мозгу было бы гораздо сложнее учиться новому или сохранять воспоминания.

Хотя роль CREB в обучении и памяти хорошо известна, данное исследование прояснило точные механизмы, запускающие его во время активности нейронов. Используя современную микроскопию, аспирантка Кэтлин Зент и ее команда выявили релейную систему, включающую кальциевые сигналы, генерируемые активированными рецепторами и ионными каналами в дендритах.

Эти сигналы быстро доходят до ядра, вызывая активацию CREB и последующую экспрессию генов. Этот процесс обеспечивает нейронам возможность интегрировать входные сигналы, поступающие через удаленные синапсы, и трансформировать их в долгосрочные функциональные и структурные изменения. Исследование демонстрирует, как нейроны преодолевают физические трудности, связанные с расстоянием между синаптическими участками и ядром.

Делл'Аква подчеркнул потенциальные последствия этого открытия для понимания заболеваний, влияющих на память. "Мы можем увидеть, какие именно части этого нового механизма подвергаются вмешательству и где именно", — пояснил он, отметив, что эти знания могут помочь в разработке методов лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и других когнитивных расстройств.

Нацеливание на конкретные компоненты этого пути может позволить исследователям бороться с нарушениями экспрессии генов, связанными с этими заболеваниями. Болезнь Альцгеймера и связанные с ней расстройства памяти представляют собой серьезную глобальную проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек в мире живут с деменцией, и ожидается, что каждые 20 лет их число будет почти удваиваться.

Исследования молекулярных механизмов формирования памяти, подобные данной работе, могут сыграть решающую роль в смягчении этой проблемы общественного здравоохранения. Достижения в понимании того, как активируются гены, связанные с памятью, могут проложить путь к созданию лечения, которое замедлит или обратит вспять даже самые серьезные когнитивные нарушения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.