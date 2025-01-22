Убийца фертильности: распространенное вещество уничтожает шансы людей на зачатие ребенка

Проблемы с репродуктивной системой становятся все более частой темой дискуссии из-за целого ряда пагубных факторов, лишающих людей шанса зачать ребенка. Однако недавно ученые выявили реальный масштаб беды, который может затронуть сотни миллионов.

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Недавнее исследование ученых выявило вредное воздействие бензилбутилфталата (ББФ), распространенной добавки к пластмассам, на репродуктивное наше здоровье. ББФ, широко используемый для придания пластику гибкости, уже давно связан с эндокринными нарушениями и репродуктивной токсичностью.

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Исследование, проведенное под руководством Моники Колайаково, молекулярного биолога из Гарвардской медицинской школы и опубликованное в журнале PLOS Genetics, показало, как воздействие ББФ влияет на мейоз — особый тип деления клеток, при котором образуются яйцеклетки и сперматозоиды, а количество хромосом сокращается вдвое. Это гарантирует, что когда эти клетки соединяются в процессе размножения, у потомства будет правильное количество хромосом.

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На примере модельного организма Caenorhabditis elegans команда Колайаково обнаружила, что даже низкие дозы ББФ вызывают разрывы нитей ДНК, фрагментацию хромосом и увеличение потомства мужского пола в гермафродитных популяциях, что указывает на потенциальный риск для фертильности миллионов.

В исследовании изучались эффекты ББФ в различных дозах с использованием метода высокопроизводительного скрининга, чтобы определить, как он вмешивается в сегрегацию Х-хромосомы. Результаты показали, что даже крошечные дозы ББФ оказывают выраженное воздействие, нарушая сегрегацию хромосом и приводя к необычно высокой доле потомства мужского пола по сравнению с обычными 0,1-0,2 процента.

Исследователи наблюдали задержку прогрессии во время мейотической профазы, когда хромосомы не могли организоваться должным образом, и срабатывали контрольные точки повреждения ДНК. Колайаково отметила, что дефекты мейоза значительно увеличивают количество хромосомных ошибок: "Вместо 0,2 процента самцов в итоге получается 30-40 процентов самцов". Анализируя метаболизм ББФ у C. elegans, команда обнаружила сходство с тем, как человек перерабатывает это химическое вещество.

Ученые подтвердили, что ББФ и его метаболиты в червях при малейшей концентрации были сопоставимы с концентрациями, обнаруженными в биологических образцах человека, таких как моча беременных женщин и пуповинная кровь. Эта физиологически значимая доза позволила понять, как воздействие ББФ может привести к репродуктивным проблемам у людей.

Повреждения ДНК, окислительный стресс и хромосомные аномалии, вызванные ББФ, также привели к повышению уровня эмбриональной летальности. Дальнейшее исследование показало, что воздействие ББФ нарушает экспрессию 344 генов, многие из которых связаны с целостностью яйцеклеток и процессами внеклеточного матрикса. Команда также выявила увеличение окислительного стресса в клетках зародышевой линии, используя флуоресцентные маркеры для подтверждения повышенного клеточного стрессового ответа.

"Что нас очень поразило, так это то, что они указывали на возможную активацию реакции на окислительный стресс, — пояснила Колайаково, — этот стресс, в свою очередь, нарушает сегрегацию хромосом и вызывает постоянные повреждения ДНК".

Исследование показало всю важность изучения воздействия ББФ на мужские половые клетки, что является основным направлением будущих исследований Колайаково. ББФ часто встречается в повседневных товарах, таких как косметика, пластик и упаковка для продуктов питания, что делает его крайне опасным для сотен миллионов людей.

Его присутствие в таких продуктах вызывает опасения у ученых по поводу долгосрочного воздействия и репродуктивных рисков. Эти результаты могут дать возможность потребителям, регулирующим органам и производителям пересмотреть использование ББФ в продуктах и найти более безопасные альтернативы, надеются авторы.

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