Замуж – с 9 лет: в Ираке легализовали браки с детьми, что будет с девочками

Ранние браки в Ираке поощряют шиитские религиозные авторитеты, но правозащитники призывают их одуматься. Новым законом власти нарушили право женщин на детство.

Related video

Парламент Ирака принял поправки к закону о личном статусе, легализовав замужество малолетних девочек. Депутаты приняли их фактически без голосования, сообщило издание Middle East Eye.

Примечательно, что заседание парламента закончилось в хаосе и с нарушениями процедур. До принятия изменений в иракском законодательстве считалось, что самый ранний возраст для вступления в брак — 18 лет.

Новые поправки разрешат священнослужителям руководствоваться собственным пониманием исламского права и выдавать замуж 9-летних девочек. Ранние браки поощряют шиитские религиозные течения Ирака и многие религиозные авторитеты.

Консервативные шиитские депутаты полагают, что принятие данного закона привнесет в законодательство Ирака исламские принципы и уменьшит западное влияние на культуру страны.

Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани назвал принятие закона "важным шагом для укрепления правосудия и организации жизни иракцев".

Отняли право на детство: в чем опасность браков с 9 лет?

Местные активисты в беседе с журналистами издания The Guardian заявили, что принятие поправок к закону о личном статусе обернется катастрофическими последствиями для иракских женщин и девочек.

Депутаты обеспечили нарушение права на детство и ослабили защитные механизмы при разводе и оформлении наследства, объяснила правозащитница и представительница Лиги женщин Ирака Интисар аль-Маяли.

Принятие изменений подрывает иракский Закон о личном статусе от 1959 года, который унифицирует семейное право и устанавливает гарантии для женщин, уверены активисты.

"Мы достигли конца прав женщин и конца прав детей в Ираке", — констатировал один из самых ярых противников закона, адвокат Мохаммед Джума.

Детские браки являются давней проблемой в Ираке, где 28% девочек выходят замуж до достижения 18 лет, показало исследование ООН от апреля 2023 года.

Напомним, захватившие в Сирии власть исламские радикалы отличаются жестокостью. Министр юстиции Шади аль-Вайси прославился тем, что приговаривал женщин расстрелам за коррупцию, проституцию и прелюбодеяние.

В Иране недавно арестовали 27-летнюю певицу Парасту Ахмади за то, что она выступила на виртуальном концерте в YouTube в черном платье без рукавов и воротника, а также не одела хиджаб.