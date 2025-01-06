Исламисты у власти в Сирии: новый глава Минюста приговаривал женщин к расстрелам (фото)

Шади аль-Вайси, занимавший при диктаторе Башаре Асаде должность судьи, участвовал в исполнении смертных приговоров. Известно о расстреле минимум двух женщин из провинции Идлиб по его решению.

Related video

Министр юстиции временного правительства Сирии Шади аль-Вайси приговаривал женщин к смертным казням за коррупцию, проституцию и "прелюбодеяние". Об этом сообщили сирийские аналитики из команды Verify-Sy.

Аль-Вайси заметили на видеоклипе, когда он зачитывал смертный приговор двум женщинам в сирийской провинции Идлиб. При режиме экс-президента Башара Асада он занимал должность судьи.

После вынесения приговора другие мужчины стреляют женщинам в головы

Исследователи проверили два видеоролика из социальных сетях, на которых запечатлена казнь двух женщин. Как утверждается, кадры были сняты в 2015 году. Аль-Ваиси вынес женщинам приговор по обвинению в коррупции и проституции, а другой женщине — в "прелюбодеянии".

Последнее определение имеет широкую трактовку в среде религиозных радикалов: от занятий проституцией до случайной улыбки незнакомому мужчине.

После вынесения приговора другие мужчины стреляют женщинам в головы, а зрители приветствуют их смерть криками "Аллах Акбар". В обоих случаях Аль-Вайси непосредственно участвовал в исполнении казни.

Высокопоставленный чиновник подтвердил команде, что человек на видео — действительно нынешний министр юстиции Сирии Шади Аль-Ваиси. По его словам, эти казни "соответствовали законам страны того времени. Видео отражает этап, "оставшийся позади из-за нынешних правовых изменений".

В адрес нового правительства Сирии звучит все больше обвинений в исламизме. Сирийский журналист и политический активист Рами Джаррах заявил изданию The New Arab, что мусульманские общины не должны демонстрировать "средневековое поведение". Новые власти должны отказаться от ударов плетью и публичных казней женщин.

"Аль-Ваиси должен признать, что его действия в 2015 году и система власти были неправильными, либо уйти в отставку", — добавил он.

Напомним, новостные каналы сирийских исламистов "заблюрили" фотографии главы МИД Германии Анналены Бербок, сделанные во время ее нгедавнего визита в Дамаск.

Нынешние власти Сирии хотят поймать одного из самых разыскиваемых членов семьи Башара Асада — его брата Махера. Он мог бежать из Сирии через туннели в Ирак и после этого прилететь в Москву.