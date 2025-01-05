"Заблюрили" женщину: СМИ исламистов подвергли цензуре визит Бербок в Сирию (фото)

Ведущие новостные каналы исламистов подвергли своеобразной цензуре встречу министров иностранных дел Германии и Франции с новыми властями Сирии. Фотографию главу немецкого МИД Анналены Бербок специально изменили, поскольку она — не мужчина.

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Встреча министров иностранных дел Германии и Франции 3 января с новыми властями Сирии в Народном дворце в Дамаске содержала ряд нюансов. Новый глава Сирии Ахмед аль-Шараа отказался пожать руку главе немецкого МИД Анналене Бербок, а затем ее фотографии "заблюрили" ведущие новостные каналы исламистов, пишет таблоид Bild.

Немецкого политика подвергли своеобразной цензуре ряд новостных каналов, близких к новым властям страны. Фотографии федерального министра просто стали неузнаваемыми из-за "блюра".

Фото Анналены Бербок "заблюрили" новостные каналы исламистов

Ее французский коллега Жан-Ноэль Барро не подвергся цензуре. Очевидно, в данном случае имела место половая дискриминация: его показали без монтажа вместе с сирийскими политиками и другими мужчинами, отмечают журналисты.

"Цензурированные изображения заставляют задуматься о том, насколько исламистскими на самом деле являются новые сирийские правители, несмотря на их попытки представить себя на международном уровне как умеренных и толерантных", — пишет таблоид.

Французский коллега Бербок Жан-Ноэль Барро не подвергся цензуре

Напомним, Украина ранее согласилась снабжать Сирию продовольствием и отправила в конце декабря 2024 года первые 500 тонн муки.

Фокус ранее писал о попытке отравления беглого экс-президента Сирии Башара Асада в Москве. Диктатор в канун нового года, по данным СМИ, начал задыхаться и кашлять.