"Заблюрили" жінку: ЗМІ ісламістів піддали цензурі візит Бербок до Сирії (фото)

Провідні новинні канали ісламістів піддали своєрідній цензурі зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Франції з новою владою Сирії. Фотографію глави німецького МЗС Анналени Бербок спеціально змінили, оскільки вона — не чоловік.

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Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Франції 3 січня з новою владою Сирії в Народному палаці в Дамаску містила низку нюансів. Новий очільник Сирії Ахмед аль-Шараа відмовився потиснути руку главі німецького МЗС Анналені Бербок, а потім її фотографії "заблюрили" провідні новинні канали ісламістів, пише таблоїд Bild.

Німецького політика піддали своєрідній цензурі низка новинних каналів, близьких до нової влади країни. Фотографії федерального міністра просто стали невпізнанними через "блюр".

Фото Анналени Бербок "заблюрили" новинні канали ісламістів

Її французький колега Жан-Ноель Барро не зазнав цензури. Вочевидь, у цьому випадку мала місце статева дискримінація: його показали без монтажу разом із сирійськими політиками та іншими чоловіками, зазначають журналісти.

"Цензуровані зображення змушують замислитися над тим, наскільки ісламістськими насправді є нові сирійські правителі, незважаючи на їхні спроби представити себе на міжнародному рівні як поміркованих і толерантних", — пише таблоїд.

Французький колега Бербок Жан-Ноель Барро не зазнав цензури

Нагадаємо, Україна раніше погодилася постачати до Сирії продовольство і відправила наприкінці грудня 2024 року перші 500 тонн борошна.

Фокус раніше писав про спробу отруєння експрезидента-втікача Сирії Башара Асада в Москві. Диктатор напередодні нового року, за даними ЗМІ, почав задихатися і кашляти.