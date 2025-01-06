Ісламісти при владі в Сирії: новий глава Мін'юсту засуджував жінок до розстрілів (фото)

Шаді аль-Вайсі, який обіймав посаду судді при режимі диктатора Башара Асада, брав участь у виконанні смертних вироків. Відомо про розстріл щонайменше двох жінок із провінції Ідліб за його рішенням.

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Міністр юстиції тимчасового уряду Сирії Шаді аль-Вайсі засуджував жінок до страт за корупцію, проституцію і "перелюбство". Про це повідомили сирійські аналітики з команди Verify-Sy.

Аль-Вайсі помітили на відеокліпі, коли він зачитував смертний вирок двом жінкам у сирійській провінції Ідліб. За режиму експрезидента Башара Асада він обіймав посаду судді.

Після винесення вироку інші чоловіки стріляють жінкам у голови

Дослідники перевірили два відеоролики із соціальних мереж, на яких зображено страту двох жінок. Як стверджується, кадри були зняті у 2015 році. Аль-Ваїсі виніс жінкам вирок за звинуваченням у корупції та проституції, а іншій жінці — у "перелюбстві".

Останнє визначення має широке трактування в середовищі релігійних радикалів: від занять проституцією до випадкової посмішки незнайомому чоловікові.

Після винесення вироку інші чоловіки стріляють жінкам у голови, а глядачі вітають їхню смерть криками "Аллах Акбар". В обох випадках Аль-Вайсі безпосередньо брав участь у виконанні страти.

Високопоставлений чиновник підтвердив команді, що людина на відео — дійсно нинішній міністр юстиції Сирії Шаді Аль-Ваїсі. За його словами, ці страти "відповідали законам країни того часу. Відео відображає етап, що "залишився позаду через нинішні правові зміни".

На адресу нового уряду Сирії лунає дедалі більше звинувачень в ісламізмі. Сирійський журналіст і політичний активіст Рамі Джаррах заявив виданню The New Arab, що мусульманські громади не повинні демонструвати "середньовічну поведінку". Нова влада має відмовитися від ударів батогом і публічних страт жінок.

"Аль-Ваїсі має визнати, що його дії 2015 року і система влади були неправильними, або піти у відставку", — додав він.

Нагадаємо, новинні канали сирійських ісламістів "заблюрили" фотографії глави МЗС Німеччини Анналіни Бербок, зроблені під час її нещодавнього візиту в Дамаск.

Нинішня влада Сирії хоче спіймати одного з найбільш розшукуваних членів сім'ї Башара Асада — його брата Махера. Він міг втекти з Сирії через тунелі в Ірак і після цього прилетіти до Москви.