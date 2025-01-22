Заміж — з 9 років: в Іраку легалізували шлюби з дітьми, що буде з дівчатками

Ранні шлюби в Іраку підтримують шиїтські релігійні авторитети, але правозахисники закликають їх одуматися. Новим законом влада порушила право жінок на дитинство.

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Парламент Іраку ухвалив поправки до закону про особистий статус, легалізувавши заміжжя малолітніх дівчаток. Депутати ухвалили їх фактично без голосування, повідомило видання Middle East Eye.

Примітно, що засідання парламенту закінчилося в хаосі та з порушеннями процедур. До ухвалення змін в іракському законодавстві вважалося, що найраніший вік для вступу в шлюб — 18 років.

Нові поправки дозволять священнослужителям керуватися власним розумінням ісламського права і видавати заміж 9-річних дівчаток. Ранні шлюби заохочують шиїтські релігійні течії Іраку і багато релігійних авторитетів.

Консервативні шиїтські депутати вважають, що ухвалення цього закону привнесе в законодавство Іраку ісламські принципи і зменшить західний вплив на культуру країни.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані назвав ухвалення закону "важливим кроком для зміцнення правосуддя та організації життя іракців".

Відняли право на дитинство: у чому небезпека шлюбів із 9 років?

Місцеві активісти в бесіді з журналістами видання The Guardian заявили, що ухвалення поправок до закону про особистий статус обернеться катастрофічними наслідками для іракських жінок і дівчаток.

Депутати забезпечили порушення права на дитинство і послабили захисні механізми під час розлучення та оформлення спадщини, пояснила правозахисниця і представниця Ліги жінок Іраку Інтісар аль-Маялі.

Ухвалення змін підриває іракський Закон про особистий статус від 1959 року, який уніфікує сімейне право і встановлює гарантії для жінок, впевнені активісти.

"Ми досягли кінця прав жінок і кінця прав дітей в Іраку", — констатував один із найзатятіших противників закону, адвокат Мохаммед Джума.

Дитячі шлюби є давньою проблемою в Іраку, де 28% дівчаток виходять заміж до досягнення 18 років, показало дослідження ООН від квітня 2023 року.

Нагадаємо, ісламські радикали, які захопили в Сирії владу, вирізняються жорстокістю. Міністр юстиції Шаді аль-Вайсі прославився тим, що засуджував жінок до розстрілів за корупцію, проституцію і перелюбство.

В Ірані нещодавно заарештували 27-річну співачку Парасту Ахмаді за те, що вона виступила на віртуальному концерті в YouTube у чорній сукні без рукавів і коміра, а також не одягнула хіджаб.