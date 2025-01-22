Убивця фертильності: поширена речовина знищує шанси людей на зачаття дитини

Проблеми з репродуктивною системою стають дедалі частішою темою дискусії через цілу низку згубних чинників, що позбавляють людей шансу зачати дитину. Однак нещодавно вчені виявили реальний масштаб біди, який може зачепити сотні мільйонів.

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Недавнє дослідження вчених виявило шкідливий вплив бензилбутилфталату (ББФ), поширеної добавки до пластмас, на репродуктивне наше здоров'я. ББФ, широко використовуваний для надання пластику гнучкості, вже давно пов'язаний з ендокринними порушеннями і репродуктивною токсичністю.

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Дослідження, проведене під керівництвом Моніки Колайаково, молекулярного біолога з Гарвардської медичної школи, опубліковане в журналі PLOS Genetics, показало, як вплив ББФ впливає на мейоз — особливий тип ділення клітин, під час якого утворюються яйцеклітини і сперматозоїди, а кількість хромосом скорочується вдвічі. Це гарантує, що коли ці клітини з'єднуються в процесі розмноження, у потомства буде правильна кількість хромосом.

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На прикладі модельного організму Caenorhabditis elegans команда Колайаково виявила, що навіть низькі дози ББФ спричиняють розриви ниток ДНК, фрагментацію хромосом і збільшення потомства чоловічої статі в гермафродитних популяціях, що вказує на потенційний ризик для фертильності мільйонів.

У дослідженні вивчали ефекти ББФ у різних дозах з використанням методу високопродуктивного скринінгу, щоб визначити, як він втручається в сегрегацію Х-хромосоми. Результати показали, що навіть крихітні дози ББФ чинять виражений вплив, порушуючи сегрегацію хромосом і призводячи до незвично високої частки потомства чоловічої статі порівняно зі звичайними 0,1-0,2 відсотка.

Дослідники спостерігали затримку прогресії під час мейотичної профази, коли хромосоми не могли організуватися належним чином, і спрацьовували контрольні точки пошкодження ДНК. Колайаково зазначила, що дефекти мейозу значно збільшують кількість хромосомних помилок: "Замість 0,2 відсотка самців у підсумку виходить 30-40 відсотків самців". Аналізуючи метаболізм ББФ у C. elegans, команда виявила схожість із тим, як людина переробляє цю хімічну речовину.

Вчені підтвердили, що ББФ і його метаболіти в черв'яках за найменшої концентрації були порівнянні з концентраціями, виявленими в біологічних зразках людини, таких як сеча вагітних жінок і пуповинна кров. Ця фізіологічно значуща доза дала змогу зрозуміти, як вплив ББФ може призвести до репродуктивних проблем у людей.

Пошкодження ДНК, окислювальний стрес і хромосомні аномалії, викликані ББФ, також призвели до підвищення рівня ембріональної летальності. Подальше дослідження показало, що вплив ББФ порушує експресію 344 генів, багато з яких пов'язані з цілісністю яйцеклітин і процесами позаклітинного матриксу. Команда також виявила збільшення окисного стресу в клітинах зародкової лінії, використовуючи флуоресцентні маркери для підтвердження підвищеної клітинної стресової відповіді.

"Що нас дуже вразило, то це те, що вони вказували на можливу активацію реакції на окислювальний стрес, — пояснила Колайаково, — цей стрес, своєю чергою, порушує сегрегацію хромосом і спричиняє постійні пошкодження ДНК".

Дослідження показало всю важливість вивчення впливу ББФ на чоловічі статеві клітини, що є основним напрямком майбутніх досліджень Колайаково. ББФ часто зустрічається в повсякденних товарах, як-от косметика, пластик і паковання для продуктів харчування, що робить його вкрай небезпечним для сотень мільйонів людей.

Його присутність у таких продуктах викликає побоювання у вчених з приводу довгострокового впливу і репродуктивних ризиків. Ці результати можуть дати можливість споживачам, регулювальним органам і виробникам переглянути використання ББФ у продуктах і знайти безпечніші альтернативи, сподіваються автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.