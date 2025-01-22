Учені створили пластик, який проводить електрику: що це означає

Проривний пластиковий суперконденсатор витримує 70 000 циклів заряджання і забезпечує 100-кратну провідність

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розробили новий метод вирощування нановолокон PEDOT з винятковими можливостями зберігання енергії. Про це пише Interesting Engineering.

PEDOT належить до класу пластиків, відомих як провідні полімери, які можуть проводити електрику. Його можна використовувати в гібридних і електричних транспортних засобах, портативній електроніці та системах відновлюваної енергії. Однак його використання як накопичувача енергії обмежене через низьку провідність.

Команда Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі подолала ці обмеження, розробивши унікальний процес вирощування в паровій фазі, який дає змогу отримувати вертикальні нановолокна, що нагадують густу траву.

Суперконденсатори зберігають енергію, накопичуючи електричний заряд на своїй поверхні, що дає змогу здійснювати швидке заряджання і розряджання. Це робить їх ідеальними для додатків, що вимагають швидких "сплесків потужності", таких як рекуперативне гальмування в електромобілях. Однак створення матеріалів із достатньою площею поверхні для утримання великої кількості енергії виявилося складним завданням. Збільшення площі поверхні має вирішальне значення, оскільки дає змогу зберігати набагато більше енергії в тому ж обсязі матеріалу, що значно підвищує продуктивність суперконденсаторів.

Нановолокна PEDOT демонструють виняткові характеристики: провідність у 100 разів вища, ніж комерційні продукти PEDOT, та електрохімічно активну площу поверхні, що в 4 рази більша, ніж традиційний PEDOT.

Раніше ми писали, що в Африці знайдено комаху, здатну споживати пластик. Вчені дійшли висновку, що личинки борошняного черв'яка є першими у своєму роді в Африці, хто здатний споживати полістирол.