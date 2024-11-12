Перша у своєму роді. В Африці знайдено комаху, здатну споживати пластик (фото)

Дослідники зробили дивовижне відкриття і виявили, що личинки борошняного черв'яка здатні споживати полістирол.

Понад 150 років тому люди винайшли пластик і відтоді він буквально встиг захопити планету: мікрочастинки матеріалу раніше вже було виявлено у воді, ґрунті, повітрі, диханні дельфінів і тілах майже всіх живих істот на планеті. На щастя для людей, на Землі також є організми, здатні споживати й перетравлювати пластик, пише Science Alert.

Вчені постійно перебувають у пошуках ефективного способу переробки пластику і намагаються виявити живих істот, які могли б поглинати мікропластик. Тепер дослідники зробили дивовижне відкриття, виявивши в Кенії комах, які поїдають пластик. Вчені дійшли висновку, що личинки борошняного черв'яка є першими у своєму роді в Африці, хто здатний споживати полістирол.

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Личинки борошняних черв'яків, за словами вчених, поповнюють лави невеликої групи комах, які, як було виявлено раніше, здатні руйнувати пластик. Утім, науковці зазначають, що цей вид став першим, який вчені виявили в Африці.

Полістирол — пластиковий матеріал, широко використовуваний у харчовій, електронній та промисловій упаковці, і відомий як пінополістирол. Він складно розкладається, а тому є довговічним: на жаль, традиційні методи переробки, як-от хімічна та термічна обробка, дорогі та створюють забруднювальні речовини. У результаті вчені зосередилися на пошуку біологічних методів.

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника Міжнародного центру фізіології та екології комах Фатхія Хаміса, вони з колегами виявили, що личинки кенійського борошняного хрущака можуть прогризати полістирол. За словами вчених, у шлунках комах містяться кишкові бактерії, що допомагають розщеплювати матеріал.

Зазначимо, що борошняний хрущак — личинкова форма чорного жука Alphitobius. Личинковий період цієї комахи триває від 8 до 10 тижнів, а самого борошняного хрущака здебільшого можна зустріти в пташниках, де тепло і є запас їжі.

Хоча вважається, що малі борошняні хрущаки з'явилися в Африці, їх можна зустріти в багатьох країнах світу. Утім, вид, який ідентифікували вчені, ймовірно, є підвидом роду Alphitobius. Команда зазначає, що проведе додаткові дослідження, щоб підтвердити свою теорію.

Приклад дорослої комахи Alphitobiusdiaperinus Фото: Wikimedia Commons

У своїй роботі вчені також вивчили кишкові бактерії комахи — таким чином вони хотіли визначити бактеріальні спільноти, які можуть підтримувати процес розкладання пластику. Це особливо важливо для деяких африканських країн, у яких рівень забруднення пластиком досяг критично високого рівня.

Хоча пластикові відходи є серйозною екологічною проблемою в усьому світі, Африка стикається з особливою проблемою через великий імпорт пластикових виробів, низький рівень повторного використання і відсутність переробки цих виробів.

Команда зазначає, що дослідження природних "пожирачів пластику" може дати змогу виявити нові інструменти, здатні швидше й ефективніше позбутися пластикових відходів. Замість того щоб випускати величезну кількість цих комах на звалища, вчені планують використовувати мікробів і ферменти, вироблені комахами, щоб позбутися пластикових відходів на заводах, звалищах і ділянках очищення.

Дослідники провели експеримент, який тривав понад місяць. Протягом цього часу вони годували личинок борошняних черв'яків полістиролом або висівками, а також сумішшю цих продуктів. Результати вказують на те, що борошняні черв'яки на дієті з полістиролу та висівок почувалися в рази краще, ніж ті, що харчувалися лише пластиковими відходами. Це підкреслює переваги забезпечення комах багатим на поживні речовини раціоном.

Дослідники виявили, що дієта лише з одного полістиролу підтримувала життя черв'яків, проте не давала достатньої кількості поживних речовин, щоб ефективно розкладати полістирол. Припускається, що комахи могли їсти полістирол, оскільки він в основному складається з вуглецю і водню, які можуть бути для них джерелом енергії. До слова, борошняні черв'яки, які харчуються полістиролом і висівками, змогли розкласти приблизно 11,7% від загальної кількості полістиролу за період випробувань.

Раніше Фокус писав про те, що на гігантському звалищі в Тихому океані з'явилося те, що пожирає пластик.