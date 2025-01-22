Ученые создали пластик, который проводит электричество: что это значит

Прорывной пластиковый суперконденсатор выдерживает 70 000 циклов зарядки и обеспечивает 100-кратную проводимость

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Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали новый метод выращивания нановолокон PEDOT с исключительными возможностями хранения энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

PEDOT относится к классу пластиков, известных как проводящие полимеры, которые могут проводить электричество. Его можно использовать в гибридных и электрических транспортных средствах, портативной электронике и системах возобновляемой энергии. Однако его использование в качестве накопителя энергии ограничено из-за низкой проводимости.

Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе преодолела эти ограничения, разработав уникальный процесс выращивания в паровой фазе, который позволяет получать вертикальные нановолокна, напоминающие густую траву.

Суперконденсаторы хранят энергию, накапливая электрический заряд на своей поверхности, что позволяет производить быструю зарядку и разрядку. Это делает их идеальными для приложений, требующих быстрых "всплесков мощности", таких как рекуперативное торможение в электромобилях. Однако создание материалов с достаточной площадью поверхности для удержания большого количества энергии оказалось сложной задачей. Увеличение площади поверхности имеет решающее значение, поскольку позволяет хранить гораздо больше энергии в том же объеме материала, что значительно повышает производительность суперконденсаторов.

Нановолокна PEDOT демонстрируют исключительные характеристики: проводимость в 100 раз выше, чем коммерческие продукты PEDOT, и электрохимически активную площадь поверхности в 4 раза больше, чем традиционный PEDOT.

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