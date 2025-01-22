У ЗСУ впровадять електронну Первинну медичну картку: що це дасть військовим

Електронний документ замінить застарілу паперову "форму 100" і буде основою для реєстру бойових травм, над яким працюють у Міноборони.

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Невдовзі військові ЗСУ почнуть користуватися новим електронним документом – Первинною медичною карткою, яка стане сучасним та ефективнішим варіантом застарілої військової "форми 100". Відповідне рішення про затвердження нової форми ухвалене наказом Міністерства оборони України № 879, про що повідомили на сайті 22 січня.

Як розповідають у міністерстві, електронна Первинна медична картка стане одним з ключових інструментів для ведення збору медичних даних про українських військових.

"Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних", – зазначив державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

Також чиновник додав, що на основі зібраних медичних даних міністерство у співпраці з іншими державними структурами зможе ухвалювати рішення про удосконалення надання медичної допомоги військовим ЗСУ ще на догоспітальному етапі.

Крім того, електронна заміна "форми 100" має стати ключовим елементом у формуванні реєстру бойових травм. Над цим реєстром вже працюють у Міноборони: на сайті структури пишуть, що зібрані дані формуватимуть доказову базу для лікування військових у країнах, що належать до НАТО.

Що ж стосується самих військовослужбовців, то для них використання електронної Первинної медичної картки стане зручнішим варіантом, ніж паперової версії документа, адже так звана "форма 100" повинна бути з військовим впродовж всього періоду лікування. До того ж, електронна медична картка виключатиме можливості виникнення непорозумінь чи помилок, які можуть траплятися при веденні паперової документації.

Як доручив міністр оборони України Рустем Умєров, впровадження електронної медичної картки військового повинне здійснитися впродовж трьох місяців з моменту набрання чинності наказу. За цей час також відповідальні структури повинні забезпечити належну технічну базу, необхідну для ведення електронної картки.

Для довідки: "форма 100" – документ, який заповнює лікар після надання першої домедичної (екстреної) допомоги, який повинен бути при військовому впродовж всіх етапів лікування. Він може знадобитися при проведенні службового розслідування за фактом поранення або ж у випадку, коли у військовій частині, не знаючи про лікування солдата, помилково приписали СЗЧ.

Нагадуємо, раніше у Міноборони повідомлялося, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку "Резерв+" вже в січні. Про це Фокусу стало відомо 14 січня.

Разом з тим, до 4 лютого громадяни зі статусом "обмежено придатний" повинні пройти повторний медичний огляд, інакше їм можуть загрожувати штрафи. Про це повідомили 11 січня.