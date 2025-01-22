В ВСУ внедрят электронную Первичную медицинскую карточку: что это даст военным

Электронный документ заменит устаревшую бумажную "форму 100" и будет основой для реестра боевых травм, над которым работают в Минобороны.

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Вскоре военные ВСУ начнут пользоваться новым электронным документом — Первичной медицинской карточкой, которая станет современным и более эффективным вариантом устаревшей военной "формы 100". Соответствующее решение об утверждении новой формы принято приказом Министерства обороны Украины № 879, о чем сообщили на сайте 22 января.

Как рассказывают в министерстве, электронная Первичная медицинская карта станет одним из ключевых инструментов для ведения сбора медицинских данных об украинских военных.

"Это важный шаг, благодаря которому создается возможность для сбора и анализа медицинских данных", — отметил государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко.

Также чиновник добавил, что на основе собранных медицинских данных министерство в сотрудничестве с другими государственными структурами сможет принимать решения об усовершенствовании оказания медицинской помощи военным ВСУ еще на догоспитальном этапе.

Кроме того, электронная замена "формы 100" должна стать ключевым элементом в формировании реестра боевых травм. Над этим реестром уже работают в Минобороны: на сайте структуры пишут, что собранные данные будут формировать доказательную базу для лечения военных в странах, входящих в НАТО.

Что же касается самих военнослужащих, то для них использование электронной Первичной медицинской карты станет более удобным вариантом, чем бумажной версии документа, ведь так называемая "форма 100" должна быть с военным в течение всего периода лечения. К тому же, электронная медицинская карта будет исключать возможности возникновения недоразумений или ошибок, которые могут случаться при ведении бумажной документации.

Как поручил министр обороны Украины Рустем Умеров, внедрение электронной медицинской карты военного должно осуществиться в течение трех месяцев с момента вступления в силу приказа. За это время также ответственные структуры должны обеспечить надлежащую техническую базу, необходимую для ведения электронной карточки.

Для справки: "форма 100" — документ, который заполняет врач после оказания первой домедицинской (экстренной) помощи, который должен быть при военном на протяжении всех этапов лечения. Он может понадобиться при проведении служебного расследования по факту ранения или же в случае, когда в воинской части, не зная о лечении солдата, ошибочно приписали СЗЧ.

Напоминаем, ранее в Минобороны сообщалось, что электронные направления на ВВК будут доступны в приложении "Резерв+" уже в январе. Об этом Фокусу стало известно 14 января.

Вместе с тем, до 4 февраля граждане со статусом "ограниченно годный" должны пройти повторный медицинский осмотр, иначе им могут грозить штрафы. Об этом сообщили 11 января.