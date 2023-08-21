Первое испытание на людях: кишечные черви-паразиты успешно предотвращают диабет 2 типа (фото)

Ученые считают, что результаты исследования помогут бороться с многими хроническими болезнями человека.

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Возможно для некоторых людей осознание того, что у них в кишечнике живут паразитические черви, известные как анкилостомы, не будет самой приятной новостью, но ученые считают, что их можно использовать для лечения болезней у людей. В частности, как показало первое в мире испытание на людях эти черви помогают предотвратить появление диабета 2 типа, пишет New Atlas.

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Результаты первого в мире испытания на людях с использованием анкилостом были опубликованы в издании Nature Communications. Как показали результаты, особенно успешно кишечные черви могут помочь в борьбе с диабетом 2 типа.

По словам ученых, все участники двухлетнего исследования имели риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. В результате лечения с помощью анкилостом все пациенты получили значительные метаболические преимущества. Как оказалось, использование небольшого количества эти паразитических червей имеет много преимуществ для здоровья человека.

Ученые специально вырастили в лаборатории паразитов вида Necator americanus, чтобы использовать их для лечения хронических болезней, таких как раздраженное заболевание кишечника и глютеновая болезнь.

По словам авторов исследования, метаболические заболевания характеризуются воспалительными иммунными реакциями и измененным микробиомом кишечника. Но предыдущие исследования показали, что анкилостомы вызывают у животных противовоспалительную реакцию, чтобы защитить себя.

Ученые специально вырастили в лаборатории паразитов вида Necator americanus Фото: New Atlas

Эти крошечные кишечные черви могут жить в течение десяти лет, но они не размножаются в организме и при хорошей гигиене риск передачи этих червей очень низок. Как показали результаты испытания, уровень резистентности к инсулину у участников значительно снизился, что привело к восстановлению показателя до нормального уровня.

"У людей значительно улучшилась чувствительность к инсулину и это очень важный результат", — говорят ученые.

По словам авторов исследования, результаты испытания показали, что заражение живыми анкилостомами безопасно и, по-видимому, оказывает некоторое благотворное влияние на метаболическое здоровье людей. Ученые считают, что можно создать таблетки на основе паразитических червей, что избавит от необходимости переносить заражение ими.

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