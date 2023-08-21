Солнце было ярче, а трава зеленее: депрессия имеет один малоизученный симптом

Если человек в депрессии, то он должен чувствовать себя грустным или подавленным, но это не единственные симптомы этой болезни.

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Депрессия является распространенной болезнью и часто людям кажется, что тот человек, который пребывает в депрессии должен большую часть времени чувствовать себя грустным или подавленным. Но Сиара МакКейб из Университета Рединга, Великобритания, указывает на то, что это не единственный симптом этой болезни. Часто упускают из виду такой симптом, когда у человека появляется ощущение, что то, что раньше приносило радость и удовольствие, больше этого не делает. Этот симптом называется ангедония и его можно обнаружить у 75% людей, страдающих от депрессии. Но, несмотря на то, насколько распространен этот симптом, он остается одним из самых сложных симптомов для обнаружения и лечения, пишет Inverse.

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Важный признак депрессии

Ангедония — это снижение интереса или удовольствия ко всему или почти ко всему тому, что раньше приносило радость и удовольствие человеку. Если у человека есть ангедония и она развивается в течение не менее двух недель подряд, то это точно признак депрессии, даже если у человека нет ощущения грусти или подавленности, говорит МакКейб. По словам ученой, ангедония также может быть признаком также шизофрении и болезни Паркинсона.

"Многие люди с депрессией, во время нашего исследования, описывали ангедонию не только как потерю радости, но и как снижение мотивации к действию. Другие же вообще ничего не хотели делать и даже жить", — говорит МакКейб.

Несмотря на то, насколько тревожной может быть ангедония, она часто не является основной целью лечения депрессии.

"Легкую депрессию рекомендуется лечить разговорной терапией. Людям с более умеренными или тяжелыми случаями могут быть назначены антидепрессанты. Хотя все эти методы лечения направлены на то, чтобы помочь пациентам справиться с симптомами и преодолеть их, более половины людей с депрессией не реагируют на первое рекомендованное лечение. Даже после смены лечения примерно у 30 % пациентов все еще наблюдаются симптомы", — утверждает ученая.

Несмотря на то, насколько тревожной может быть ангедония, она часто не является основной целью лечения депрессии Фото: Shutterstock

Лечение ангедонии

Считается, что одной из причин таких низких показателей может быть то, что современные методы лечения неадекватно нацелены именно на ангедонию. Исследования также показывают, что наличие ангедонии предсказывает хронический рецидив депрессии. Возможно даже, что некоторые антидепрессанты могут усугубить ангедонию.

Ангедония связана с дисфункциональными механизмами вознаграждения в мозге. Таким образом, методы лечения, которые больше сосредоточены на улучшении процесса вознаграждения мозга, могут помочь облегчить ангедонию более эффективно, чем современные методы лечения, считает ученая.

Хотя ангедония может быть сложной, это не означает, что у тех, у кого она есть, нет никакой надежды на спасение.

Исследования показывают, что разговорная терапия, направленная на обработку вознаграждения, может помочь уменьшить ангедонию. Недавнее исследование также показало, что новый тип разговорной терапии, который называется расширенной терапией депрессии, может работать лучше, чем когнитивно-поведенческая терапия при лечении депрессии. Это связано с тем, что расширенная терапия депрессии специально нацелена на ангедонию, что заставляет пациентов сосредоточится как на своих негативных, так и на позитивных переживаниях.

Кроме того, антидепрессанты, воздействующие на нейротрансмиттеры, участвующие в системе вознаграждения (такие как дофамин), могут лучше подходить для пациентов с ангедонией.

"Хотя может быть трудно найти мотивацию, если вы испытываете ангедонию, попытка найти время для веселья, приятных занятий, таких как хобби, которое вы любили раньше, или даже новое хобби, может помочь облегчить ангедонию. Если вы считаете, что у вас ангедония или другие симптомы депрессии, важно не игнорировать этого. Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте поделиться своими чувствами с близким человеком или с врачом", — говорит МакКейб.

Фокус уже писал о том, что найден быстрый и простой способ выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний и для этого потребуется 30 секунд. Исследователи считают, этот метод является эффективным способом ранней диагностики в особенности у молодых, в остальном здоровых, людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.