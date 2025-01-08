Возможно, с вашей собакой стоит быть осторожным: эксперт рассказала, какая порода ее пугает (видео)

Эксперт под ником Ева отмечает, что эти собаки очень умные и способны перехитрить хозяина. Кроме того, они неуравновешенные и могут покусать человека.

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Перед тем, как заводить собаку, стоит поинтересоваться характером будущего домашнего любимца, в противном случае это может стать сюрпризом. В частности, когда речь идет о "сложных" породах собак, обычно все думают о стаффордшинском бультерьере, немецкой собаке или ротвейлере. Однако ветеринарная медсестра под ником Ева в ТікТок рассказывает, что больше всего ее пугает бордер-колли.

Эксперт отметила, что несмотря на небольшой размер эти собаки "пойдут с коровой лицом к лицу". Они также "настолько умны", что "сразу вас перехитрят". Бордер-колли имеет очень низкий уровень толерантности, а это значит, что они "укусят вас" достаточно быстро.

Эва отметила, что это самая лучшая собака, "которую вы когда-либо встречали в своей жизни". Однако представители этой породы могут быть очень неуравновешенными.

Специалист поделилась недавним опытом. Она вывела бордер-колли на прогулку, и собака начала "атаковать ее за ноги" и "загонять" обратно в дом, что заставило ее "нервничать".

"Попробуйте заставить бордер-колли сделать то, чего они не хотят. Они на 10 шагов впереди вас", — отметила она.

Ева также добавила, что она не испытывает "неприязни к ним". Она уточнила, что именно эта порода заставляет ее чувствовать себя "немного неуютнее, чем другие".

Отметим, что ранее эксперты рассказывали о топе самых добрых собак. Благодаря своему замечательному характеру эти собаки легко "находят общий язык" со всеми членами семьи.

Добавим, что некоторые породы собак являются самыми преданными. Они образуют неразрывную связь с хозяевами и являются прекрасными защитниками.