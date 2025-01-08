Можливо, з вашою собакою варто бути обережним: експертка розповіла, яка порода її лякає (відео)

Експертка під ніком Ева зазначає, що ці собаки дуже розумні й здатні перехитрити господаря. Окрім того, вони неврівноважені та можуть покусати людину.

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Перед тим, як заводити собаку, варто поцікавитись характером майбутнього домашнього улюбленця, в інакшому випадку це може стати сюрпризом. Зокрема, голи йде мова про "найскладніші" породи собак, зазвичай всі думають про стаффордшинського бультер'єра, німецьку собаку або ротвейлера. Однак ветеринарна медсестра під ніком Ева в ТikТok розповідає, що найбільше її лякає бордер-колі.

Експертка зазначила, що попри невеликий розмір ці собаки "підуть з коровою віч-на-віч". Вони також "настільки розумні", що "відразу вас перехитрять". Бордер-колі має дуже низький рівень толерантності, а це означає, що вони "вкусять вас" досить швидко.

Ева зазначила, що це найкращий собака, "якого ви коли-небудь зустрічали у своєму житті". Однак представники цієї породи можуть бути дуже неврівноваженими.

Фахівчиня поділилася недавнім досвідом. Вона вивела бордер-колі на прогулянку, і собака почав "атакувати її за ноги" і "заганяти" назад до будинку, що змусило її "нервувати".

"Спробуйте змусити бордер-коллі зробити те, чого вони не хочуть. Вони на 10 кроків попереду вас", — відмітила вона.

Єва також додала, що вона не відчуває "неприязні до них". Вона уточнила, що саме ця порода змушує її почуватися "трохи незатишніше, ніж інші".

Зазначимо, що раніше експерти розповідали про топ найдобріших собак. Завдяки своєму чудовому характеру ці собаки легко "знаходять спільну мову" з усіма членами родини.

Додамо, що деякі породи собак є найвідданішими. Вони утворюють нерозривний зв'язок з господарями і є чудовими захисниками.