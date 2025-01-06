Украина рискует стать "страной шаманов и шарлатанов": в Раде предлагают разрешить гипноз

Ранее гипноз был разрешен только в специальных местах, но политики предлагают его проводить где угодно. Комитет по вопросам здоровья рекомендовал парламенту рассмотреть изменения.

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В Украине хотят легализовать гипноз в местах, не одобренных государственным органом. Об этом 6 января сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Речь о законопроекте №12030, автором которого является парламентарий Лада Булах. Предлагается разрешить гипноз и другие методы психологического воздействия "где угодно".

"Если мы не планируем стать страной шаманов и шарлатанов, то, по моему мнению, немного перебор. Даже если кто-то хочет под занавес легализовать "кашпировских"", — подчеркнул Бужанский.

О законопроекте

Народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах 3 января информировала, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования во время заседания рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект "О системе охраны психического здоровья в Украине".

По ее словам, была достигнута компромиссная редакция, ключевые положения которой:

создание Национальной комиссии — органа, который будет координировать сферу и представлять сообщество на самом высоком уровне;

введение сертификации специалистов, то есть пациенты будут иметь гарантии, что обращаются к качественному специалисту, а психологи будут иметь официальное признание;

профессиональные ассоциации, которые все эти годы "двигали" сферу, получат признание и толчок для развития;

работодатели получат право на разработку и утверждение программы психосоциальной поддержки на рабочем месте.

Действительно ли позволят гипноз

Из карточки законопроекта на сайте Рады известно, что он был зарегистрирован 13 сентября 2024 года. Сравнительная таблица свидетельствует о том, что действительно предлагалось вырезать из законодательства запрет использовать гипноз и другие методы психологического воздействия только в разрешенных государственным органом местах.

Отрывок сравнительной таблицы к законопроекту №12030 Фото: Скриншот

Однако в заключении Главного научно-экспертного управления говорится, что это предложение "требует дополнительного обоснования", ведь положение об ограничении разрешенных для проведения гипноза мест "действует с целью предотвращения вреда здоровью населения".

Отрывок заключения по законопроекту №12030 Фото: Скриншот

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