Виноватой оказалась женственность: ученые нашли причину алкоголизма среди девушек

В последние годы число случаев женского алкоголизма начало догонять мужской, о чем не раз заявляли ведущие здравоохранительные организации. Однако недавно ученые узнали, что одна из причин этого может быть неотъемлемой частью всех женщин.

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Новое исследование ученых выявило, что гормон эстроген может быть связан со склонностью к пьянству у женщин. Исследователи из Weill Cornell Medicine отметили, что эстроген может усиливать их склонность к употреблению большого количества алкоголя в течение короткого периода времени, пишет HealthDay.

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Эстроген — это в основном женский гормон, отвечающий за регуляцию репродуктивной системы, менструального цикла и развитие женских черт, таких как грудь. Он также влияет на настроение, здоровье костей и другие функции нашего организма.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, указало на важный биологический фактор, который может объяснить гендерные различия в пьянстве — поведении, которое, как известно, приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Кристен Плейл, доцент фармакологии и старший исследователь, отметила: "Эстроген оказывает такое сильное влияние на многие виды поведения, особенно это касается женщин. Поэтому вполне логично, что он также может повлиять на потребление алкоголя".

В ходе экспериментов у лабораторных мышей наблюдалась картина, когда самки с повышенным уровнем эстрогена потребляли больше алкоголя, чем при низком его уровне. Такое поведение совпадало с повышенной активностью в лежачем ядре терминального отдела ствола мозга (BNST) — области, связанной с пристрастием к алкоголю. Исследование показало, что эстроген быстро влияет на нейроны в BNST, что стало неожиданным открытием, поскольку обычно гормоны оказывают воздействие через длительные генетические механизмы.

Плейл заявила: "Мы считаем, что это первый случай, когда кто-то показал, что эстроген, вырабатываемый яичниками, может использовать такой быстрый механизм для контроля поведения". Это открытие может проложить путь к потенциальным методам лечения алкоголизма путем воздействия на нейронные пути эстрогена, считают авторы.

В исследовании ими также отмечается, что во время пандемии значительно возросло количество женщин, употребляющих алкоголь, а также увеличилось число обращений в больницу в связи с алкоголизмом среди женщин по сравнению с мужчинами. Эти выводы согласуются с более широкими тенденциями, наблюдаемыми в данных здравоохранения, что говорит о необходимости специальных вмешательств, учитывающих физиологические различия в моделях потребления алкоголя между полами.

Хотя исследование в первую очередь было сосредоточено на мышах-самках, ученые планируют изучить, как эти выводы распространяются на биологию самцов. Эстроген у них образуется из тестостерона, и его влияние на пьянство по-прежнему вызывает интерес науки. Полученные данные могут способствовать дальнейшему совершенствованию стратегий борьбы с алкогольной зависимостью у представителей разных полов, что является большой проблемой по всему миру.

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