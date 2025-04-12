Неожиданная находка: мужчина прогуливался по пляжу с собакой и нашел редкое сокровище (фото)

В свой выходной спасатель из США Остин Контеджиакомо прогуливался по пляжу со своей собакой, когда четвероногий вдруг нашел бутылку со странной жидкостью внутри. Впоследствии вдоль береговой линии мужчина нашел еще 10 таких же.

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Об этом сообщает Fox News.

Мужчина рассказал, что в тот день у него был выходной, и он взял своего шеппадудля по кличке Кода на прогулку вдоль пляжа Маргрейт, что неподалеку от Атлантик-Сити. Господин Остин говорит, что играл со своей собакой, бросая мяч, когда неожиданно Кода обратил внимание хозяина на странную находку.

Кода обнаружил необычные бутылки (фото: Austin Contegiacomo) Фото: FOX News

"Мой пес имеет привычку тереться о что-то, что имеет странный запах. Поэтому я вижу, как Кода начинает тереться о коричневую бутылку, которая лежит в песке", — рассказывает господин Контеджиакомо.

Мужчина рассказывает, что крикнул псу оставили эту бутылку, однако его собака напрочь забыл о мяче и начал рыскать по пляжу в поиске других бутылок. Подняв одну из бутылок, он подумал, что это чья-то шутка, а содержимое жидкости выглядело как "бутылка с мочой".

Однако когда Кода нашел уже третью бутылку, тогда Остин заподозрил, что это уже неслучайность. Пройдясь по пляжу, спасатель и его шеппадудль нашли всего 11 бутылок, на которых была видна надпись "Lincoln Inn Whiskey".

Неожиданная находка (фото: Austin Contegiacomo) Фото: FOX News

Тогда мужчина позвонил другу и спросил, может ли тот загуглить, что это за марка алкоголя. Ответ через несколько минут ошеломил господина Контеджиакомо.

"Он мне говорит: "Друг, об этом напитке действительно немного информации, но, похоже, он очень древний". Также он мне сказал, чтобы я обязательно сохранил находку и показал людям, которые разбираются в алкоголе", — рассказал Остин, добавив, что сам ведет здоровый образ жизни и не употребляет спиртных напитков.

Впоследствии о своей находке мужчина написал в Reddit, где ему рассказали, что найденный виски марки "Lincoln Inn" является редким алкоголем, который производили с 1928 года до начала 1970-хх, когда фирма-производитель объявила о своем банкротстве. Цена за бутылку такого раритетного напитка может колебаться до 1000 долларов за бутылку.

Раритетный виски стоит от 1000 долларов за бутылку (фото: Fox News)

Однако сам господин Контеджиакомо говорит, что не будет продавать напиток, а решил оставить у себя одну бутылку алкоголя. Остальные десять он подарил своим близким друзьям и своему отцу в качестве дорогого подарка.

Сам спасатель не знает, как бутылки дорогого алкоголя могли оказаться на этом пляже. Однако он поддерживает предположение, о котором ему рассказали специалисты по истории американского бутлегерства.

"Очень похоже, что бутлегеры доставляли крупные партии алкоголя на судах к побережью, а уже возле — его разгружали на небольшие лодки. Думаю, что именно это место было точкой, где ночью подпольно продавали ром и виски во времена "сухого закона" [длился в США с 1918 до 1933 годов — ред.]", — сказал Остин Контеджиакомо.

Ранее сообщалось, что продали самую дорогую бутылку виски в мире. На аукционе Sotheby's продали бутылку "самого ценного виски в мире" за рекордные 2,7 млн долларов.

Впоследствии стало известно, как на острове нашли логово пиратов 17 века. сотрудники заповедника наткнулись на археологическую находку, указывающую на существование пиратской базы на острове, который считали необитаемым.