На острове при осмотре старых труб случайно нашли логово пиратов 17 века (фото)

На островах Колумбретес (Испания) в Средиземном море, долгое время считавшихся необитаемыми, сотрудники заповедника наткнулись на археологическую находку, указывающую на существование пиратской базы в 16–17 веках.

Related video

Об этом пишет Valencia News.

Удивительное открытие потрясло ученых и историков. На островах Колумбретес в провинции Валенсия, которые долгое время считались необитаемыми вплоть до 19 века, были обнаружены свидетельства существования пиратской базы, действовавшей в 16–17 веках.

Находка была сделана случайно во время планового осмотра старой водопроводной системы. Один из сотрудников природного заповедника, увлекающийся нумизматикой, заметил среди камней потемневший металлический кружок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это — элемент древней монеты. Заинтересовавшись, он начал обследовать близлежащую территорию, включая забытое кладбище. В результате были найдены куски бронзы, витая проволока и округлые заготовки, предположительно предназначенные для чеканки монет.

Археологи из Университета Валенсии провели предварительный анализ находок и подтвердили их подлинность и возраст. Они пришли к выводу, что на Колумбретес могла располагаться временная база пиратов или контрабандистов. Судя по характеру артефактов, здесь могли изготавливаться поддельные монеты — вероятно, для подпольного обращения в портах Средиземноморья.

Были найдены куски бронзы, витая проволока и округлые заготовки, предположительно предназначенные для чеканки монет Фото: Valencia News

До настоящего времени считалось, что люди начали обживать острова лишь в 1856 году, когда был построен маяк. С этого времени до 1975 года здесь существовал небольшой поселок, обеспечивавший работу маячного комплекса. В 1988 году архипелаг получил статус охраняемой природной территории.

Острова Колумбретес известны еще со времен античности: древние мореплаватели отмечали их в своих навигационных картах как опасное место из-за скал и непредсказуемых течений. Теперь острова приобретают новое историческое значение как возможный опорный пункт морских разбойников.

Издание отмечает, что открытие уже названо одним из самых значимых для региона за последние десятилетия и может стать началом масштабных археологических исследований. Эксперты также подчеркивают, что обнаружение следов фальшивомонетчиков может пролить свет на теневые финансовые сети Средиземноморья раннего Нового времени.

Ранее Фокус сообщал, что пара нашла во время прогулки древний 2500-летний кинжал, связанный с "солнечным культом". Артефакт был найден в обрушившемся глиняном кургане после шторма на берегу Балтийского моря.

Также стало известно, что картина на стене в доме родственника оказалась шедевром за десятки тысяч долларов. Житель Великобритании Роберт Кертис нашел в доме покойного деда рисунок, который, как выяснилось, может принадлежать известному шотландского художнику Альберто Моррокко.