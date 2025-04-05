Картина на стене в доме деда оказалась шедевром за десятки тысяч долларов (фото)

Житель Великобритании Роберт Кертис нашел в доме покойного деда картину, которая, как выяснилось, может стоить десятки тысяч долларов. Речь идет о работе известного шотландского художника Альберто Моррокко.

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О своей находке британец рассказал на популярном форуме Reddit.

Недавняя находка в доме покойного деда может изменить финансовое будущее 33-летнего британца Роберта Кертиса. Разбирая имущество после утраты, он наткнулся на старую картину, висевшую на стене, не подозревая, что она может оказаться настоящим сокровищем.

Произведение оказалось работой известного шотландского художника Альберто Моррокко, прославившегося своими живописными сценами средиземноморского побережья. После того как Кертис поделился находкой на Reddit, пользователи начали активно обсуждать ее возможную стоимость — и суммы оказались впечатляющими. Некоторые произведения Моррокко, подобные найденному, на аукционах достигали цены в 70 000 долларов.

"Мы думали, что она может иметь некоторую ценность, но, конечно, не такую ​​высокую, как предполагают некоторые эксперты", — признался Кертис. По его словам, дед был ценителем искусства, но приобретал картины исключительно по личному вкусу, а не ради прибыли.

Произведение оказалось работой известного шотландского художника Альберто Моррокко Фото: Reddit

Сейчас Кертис рассматривает возможность официальной оценки картины и подтверждения ее подлинности. Уже на раннем этапе им заинтересовались представители престижных арт-домов Sotheby's и Bonhams. При положительном результате перед Кертисом встанет непростой выбор: продать картину или сохранить ее как семейную реликвию.

"Страхование может оказаться довольно дорогим, поэтому продажа может стать выходом. Однако мы пока не приняли решение", — отметил он.

Комментаторы в соцсетях советуют действовать осторожно. Многие рекомендуют оставить произведение в семье и застраховать его, подчеркивая не только материальную, но и сентиментальную ценность находки.

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