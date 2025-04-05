Картина на стіні в будинку діда виявилася шедевром за десятки тисяч доларів (фото)

Житель Великої Британії Роберт Кертіс знайшов у будинку покійного діда картину, яка, як з'ясувалося, може коштувати десятки тисяч доларів. Йдеться про роботу відомого шотландського художника Альберто Моррокко.

Related video

Про свою знахідку британець розповів на популярному форумі Reddit.

Нещодавня знахідка в будинку покійного діда може змінити фінансове майбутнє 33-річного британця Роберта Кертіса. Розбираючи майно після втрати, він натрапив на стару картину, що висіла на стіні, не підозрюючи, що вона може виявитися справжнім скарбом.

Твір виявився роботою відомого шотландського художника Альберто Моррокко, який прославився своїми мальовничими сценами середземноморського узбережжя. Після того як Кертіс поділився знахідкою на Reddit, користувачі почали активно обговорювати її можливу вартість — і суми виявилися вражаючими. Деякі твори Моррокко, подібні до знайденого, на аукціонах досягали ціни в 70 000 доларів.

"Ми думали, що вона може мати деяку цінність, але, звичайно, не таку високу, як припускають деякі експерти", — зізнався Кертіс. За його словами, дід був поціновувачем мистецтва, але купував картини виключно за особистим смаком, а не заради прибутку.

Твір виявився роботою відомого шотландського художника Альберто Моррокко Фото: Reddit

Наразі Кертіс розглядає можливість офіційної оцінки картини та підтвердження її автентичності. Уже на ранньому етапі нею зацікавилися представники престижних арт-будинків Sotheby's і Bonhams. У разі позитивного результату перед Кертісом постане непростий вибір: продати картину або зберегти її як сімейну реліквію.

"Страхування може виявитися досить дорогим, тому продаж може стати виходом. Однак ми поки що не ухвалили рішення", — зазначив він.

Коментатори в соцмережах радять діяти обережно. Багато хто рекомендує залишити твір у сім'ї та застрахувати його, наголошуючи не лише на матеріальній, а й на сентиментальній цінності знахідки.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки й не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.