На острові під час огляду старих труб випадково знайшли лігво піратів 17 століття (фото)

На островах Колумбретес (Іспанія) в Середземному морі, які тривалий час вважали незаселеними, співробітники заповідника натрапили на археологічну знахідку, що вказує на існування піратської бази в 16-17 століттях.

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Про це пише Valencia News.

Дивовижне відкриття вразило вчених та істориків. На островах Колумбретес у провінції Валенсія, які тривалий час вважалися незаселеними аж до 19 століття, було виявлено свідоцтва існування піратської бази, що діяла в 16-17 століттях.

Знахідка була зроблена випадково під час планового огляду старої водопровідної системи. Один зі співробітників природного заповідника, який захоплюється нумізматикою, помітив серед каміння потемнілий металевий кружок. При найближчому розгляді виявилося, що це — елемент стародавньої монети. Зацікавившись, він почав обстежувати прилеглу територію, включно із забутим кладовищем. У результаті було знайдено шматки бронзи, кручений дріт і округлі заготовки, імовірно призначені для карбування монет.

Археологи з Університету Валенсії провели попередній аналіз знахідок і підтвердили їхню справжність і вік. Вони дійшли висновку, що на Колумбретес могла розташовуватися тимчасова база піратів або контрабандистів. Судячи з характеру артефактів, тут могли виготовляти підроблені монети — ймовірно, для підпільного обігу в портах Середземномор'я.

Було знайдено шматки бронзи, кручений дріт і округлі заготовки, імовірно призначені для карбування монет Фото: Valencia News

До теперішнього часу вважалося, що люди почали обживати острови лише 1856 року, коли було побудовано маяк. З цього часу до 1975 року тут існувало невелике селище, що забезпечувало роботу маякового комплексу. 1988 року архіпелаг отримав статус природної території, що охороняється.

Острови Колумбретес відомі ще з часів античності: стародавні мореплавці зазначали їх на своїх навігаційних картах як небезпечне місце через скелі та непередбачувані течії. Тепер острови набувають нового історичного значення як можливий опорний пункт морських розбійників.

Видання зазначає, що відкриття вже названо одним із найбільш значущих для регіону за останні десятиліття і може стати початком масштабних археологічних досліджень. Експерти також підкреслюють, що виявлення слідів фальшивомонетників може пролити світло на тіньові фінансові мережі Середземномор'я раннього Нового часу.

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