Пара знайшла під час прогулянки стародавній 2500-річний кинджал, пов'язаний із "сонячним культом"

У Польщі на березі Балтійського моря виявлено 2500-річний кинджал із гравіюваннями, імовірно пов'язаними із "сонячним культом". Артефакт було знайдено в глиняному кургані, що обвалився після шторму.

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Про це пише Daily Star.

На узбережжі Балтійського моря в Польщі пара відпочивальників виявила унікальний артефакт — стародавній кинджал віком близько 2500 років. Знахідка була зроблена Яцеком Уковскі та Катажиною Хердзік під час прогулянки пляжем. Зброя містилася в глиняному кургані, який, як припускають, обрушився зі скелі після недавніх штормів.

За словами фахівців, кинджал належить до гальштатського періоду (1200-450 рр. до н. е.) — часу раннього залізного віку в Європі. Артефакт прикрашений півмісяцями, хрестами і складними геометричними орнаментами, які, імовірно, символізують зоряні сузір'я. На їхню думку, це може вказувати на зв'язок із "сонячним культом" і ритуальним призначенням предмета.

Кинджал вирізняється високою якістю виконання і відмінним збереженням. Фото: Facebook

Кинджал вирізняється високою якістю виконання і відмінним збереженням, що робить його, на думку Кам'янецького краєзнавчого музею, однією з найцінніших знахідок такого типу в Польщі.

"Він, можливо, був відлитий у майстерні на півдні Європи й потім потрапив на територію сучасної Польщі внаслідок торгових або військових контактів", — зазначили в музеї.

Катажина Гердзік одразу зрозуміла, що перед нею незвичайний предмет Фото: Facebook

Катажина Гердзик одразу зрозуміла, що перед нею незвичайний предмет.

"Я не очікувала, що зроблю таке відкриття, але щойно побачила його, відчула, що це може бути щось важливе", — сказала вона.

Зараз над знахідкою працюють експерти. Плануються металургійні аналізи, які дадуть змогу визначити склад сплаву, а також тести на зношування, щоб з'ясувати, чи використовували кинджал у побуті, чи виключно в обрядах. Крім того, дослідники розраховують встановити точну дату виготовлення і походження артефакту.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.

Також стало відомо, що картина на стіні в будинку родича виявилася шедевром за десятки тисяч доларів. Житель Великої Британії Роберт Кертіс знайшов у будинку покійного діда малюнок, який, як з'ясувалося, може належати відомому шотландському художнику Альберто Моррокко.